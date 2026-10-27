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Inteligência Artificial

Governo dos Países Baixos pretende trocar 25 mil postos de trabalho por IA

2 Comentários

Os Países Baixos planeiam eliminar 25 mil postos de trabalho a tempo inteiro até 2035, recorrendo à inteligência artificial (IA) para aumentar a produtividade e reduzir custos. A medida insere-se numa estratégia mais vasta para tornar a administração pública mais simples.

Objetivo é poupar mil milhões de euros até 2027

O executivo neerlandês anunciou que pretende reduzir 900 milhões de euros em despesas já em 2027, valor que deverá ascender a 3,5 mil milhões de euros dentro de uma década. A polícia e as forças armadas ficam de fora destes cortes, segundo o comunicado divulgado. A meta passa por tornar a máquina estatal mais ágil e menos burocrática.

IA como alavanca de produtividade

Ainda não está definido como a tecnologia será aplicada na prática, mas o governo promete apresentar planos concretos para utilizar a IA de forma a trabalhar com maior rendimento.

O secretário de Estado Eric van der Burg afirmou ao parlamento que esta é uma peça central do esforço para ter um governo mais simples, inteligente e reduzido.

A ideia de integrar a IA nos cortes de custos já vinha a ser discutida desde o início do ano, com várias iniciativas setoriais em curso.

Impacto no emprego público

A redução de 16% da força de trabalho representa uma mudança enorme no setor público neerlandês, que até agora resistia a cortes profundos.

A automação de tarefas administrativas e o recurso a algoritmos para otimizar serviços deverão substituir parte das funções humanas, o que levanta questões sobre a requalificação dos trabalhadores afetados.

O governo garante que o processo será faseado e que os serviços essenciais não serão penalizados.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
governo neerlandês inteligência artificial Países Baixos

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Comentários

2
  1. 00
    -0_0-

    e o que vão fazer essas pessoas ??? pois !!! a meu ver, mas posso estar equivocado, o debate anda sempre à volta do aumentar a produtividade e diminuir os custos, porém, as outras questões ficam sempre como um não assunto …

    Responder
  2. MP
    Maçã mais que podre

    eu trocava o governo por AI AI também, gente parva

    Responder

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