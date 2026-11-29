O Governo português vai avançar com um programa de formação em Inteligência Artificial (IA) destinado aos trabalhadores e dirigentes da Administração Pública. A iniciativa, denominada IA Agora AP, pretende modernizar os serviços públicos, reduzir a burocracia e simplificar tarefas através da utilização de ferramentas de IA.

O programa integra a Reforma do Estado e tem como principal objetivo dotar os funcionários públicos de competências para utilizar estas tecnologias de forma segura, responsável e eficiente.

A formação será disponibilizada de forma faseada. A primeira etapa abrange os trabalhadores do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), devendo estar concluída até 31 de dezembro de 2026. Durante 2027, a iniciativa será progressivamente alargada às restantes entidades e trabalhadores da Administração Pública.

Formação gratuita e adaptada aos conhecimentos dos participantes

Uma das particularidades do IA Agora AP é a realização de um diagnóstico inicial das competências de cada participante. Com base nos resultados, será indicado o percurso formativo mais adequado, incluindo para quem nunca utilizou ferramentas de Inteligência Artificial.

O programa contempla diferentes níveis de aprendizagem, sendo que o Curso Inicial e o Percurso Intermédio serão gratuitos.

Entre os principais temas abordados estão:

Utilização de ferramentas de Inteligência Artificial generativa;

Proteção de dados e privacidade;

Ética e responsabilidade digital;

Automatização de tarefas;

Aplicação da IA em atividades da Administração Pública.

Grande parte da formação será realizada online, permitindo que cada participante avance ao seu próprio ritmo. Estão também previstas demonstrações práticas e exercícios relacionados com as tarefas desempenhadas nos serviços públicos.

Menos burocracia e serviços públicos mais eficientes

A iniciativa pretende sobretudo aproveitar o potencial da Inteligência Artificial para reduzir o tempo dedicado a tarefas repetitivas, simplificar procedimentos administrativos e melhorar a capacidade de resposta dos organismos públicos.

O programa será coordenado pelo Instituto Nacional de Administração (INA) e pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), estando alinhado com as prioridades da Agenda Nacional de Inteligência Artificial.

Na apresentação da iniciativa, o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, destacou que a transformação da Administração Pública deve envolver os próprios trabalhadores, garantindo que a tecnologia é utilizada para melhorar os serviços prestados aos cidadãos e às empresas.

Com o IA Agora AP, o Governo pretende acelerar a adoção da Inteligência Artificial no setor público, colocando a formação dos recursos humanos no centro do processo de modernização do Estado.

Fonte: Governo de Portugal.