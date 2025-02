Google vai colocar marca de água invisível nas imagens que a sua IA criar ou alterar

Uma das formas mais usadas para a IA é a geração ou alteração de imagens. Com uma simples prompt é possível mudar muito ou quase tudo. O problema, entretanto, é detetar e reconhecer estas imagens. A Google quer dar uma ajuda neste campo e vai passar a colocar uma marca de água invisível nas imagens que a sua IA criar ou alterar.

Google vai usar marca de água invisível

A Google decidiu que todas as imagens editadas com o seu Magic Editor passarão a ter uma marca de água. A razão associada é para tornar mais fácil aos utilizadores identificarem qualquer tipo de imagem que tenha sido alterada com uma das ferramentas de IA desenvolvidas pela Google, conhecida como Reimagine.

O anúncio que a Google fez através de uma publicação explica os motivos por detrás desta medida. O que a Google decidiu fazer foi utilizar a tecnologia SynthID para integrar uma marca de água completamente invisível. Esta bandeira permitirá uma total transparência relativamente às imagens editadas por IA.

A integração e o funcionamento do SynthID serão completamente automáticos. Os utilizadores não terão de fazer nada e a implementação está longe de ser um processo com o qual os utilizadores se preocupem. Além disso, a Google indicou que esta marca de água não afetará em nada a qualidade das imagens e, claro, será invisível.

Aplicada nas imagens que a IA criar ou alterar

Em alguns casos, as edições feitas com o Reimagine podem ser demasiado pequenas para o SynthID marcar e detetar. Para obter mais informações, deve ser usada a opção “Sobre esta imagem”, que mostra se está presente uma marca de água SynthID, bem como os metadados de uma imagem. A ferramenta Reimagine da Google está integrada no Google Photos Magic Editor. Isto significa que, graças a um aviso, pode alterar diferentes elementos da imagem quase automaticamente.

A Google deixa claro que, para oferecer uma maior transparência aos utilizadores, deve integrar medidas como a adição de marcas de água em imagens modificadas por IA. Todos os utilizadores com um dispositivo compatível com o Magic Editor estarão sujeitos a esta alteração.

Embora as intenções sejam boas, ainda há muito trabalho a ser feito para garantir que as imagens criadas com a IA ou alteradas utilizando estas ferramentas possam ser facilmente identificadas. Resta saber como evoluem estas ações e, principalmente, se outras empresas de IA decidem utilizar algum tipo de tecnologia semelhante.