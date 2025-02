Google revela o preço do seu mais recente modelo Veo 2: 1800 dólares por hora

A Google acaba de revelar o preço do seu mais recente modelo de geração de vídeo, o Veo 2, e os valores prometem mudar o panorama da produção audiovisual. De acordo com a página oficial da empresa, o custo da ferramenta é de 0,50 dólares por segundo de vídeo gerado, o que equivale a 30 dólares por minuto, ou 1800 dólares por hora.

Lançado em dezembro de 2024, o Veo 2 representa um enorme avanço na geração de vídeo com inteligência artificial (IA). O modelo oferece um vasto leque de opções de controlo da câmara, permite simular diferentes estilos visuais, e ainda suporta resoluções até 4K.

Veo 2 da Google vs. produção tradicional

Para contextualizar os custos do Veo 2, Jon Barron, investigador da Google DeepMind, comparou-os com os valores envolvidos na produção do filme "Avengers: Endgame" da Marvel, que contou com um orçamento de aproximadamente 356 milhões de dólares, resultando num custo de cerca de 32.000 dólares por segundo de produção.

Em contrapartida, o Veo 2 surge como uma alternativa acessível, com um preço significativamente inferior. No entanto, é importante considerar que, embora o custo por segundo seja reduzido, nem todos os segundos de vídeo gerados serão necessariamente utilizados no produto final, o que pode implicar custos adicionais caso o material não seja totalmente aproveitado.

Como se posiciona face à concorrência?

Comparando com outras ferramentas, a OpenAI disponibiliza o modelo de geração de vídeo Sora através de um modelo de subscrição. O plano ChatGPT Plus custa 20 dólares por mês e inclui até 50 vídeos mensais em resolução 480p.

Para utilizadores com maiores exigências, o ChatGPT Pro, por 200 dólares por mês, oferece 500 gerações prioritárias, um número ilimitado de vídeos em modo normal e resoluções superiores até 1080p.

A diferença fundamental entre os dois modelos reside no método de faturamento: enquanto o Veo 2 cobra por segundo de vídeo gerado, o Sora opera com um esquema de subscrição mensal. A escolha entre estas soluções dependerá das necessidades específicas de cada um.

O Veo 2 e o Sora marcam um ponto importante na produção de vídeo. Estas ferramentas AI-based prometem reduzir drasticamente os custos e o tempo necessário para criar conteúdo de alta qualidade.

Contudo, os vídeos gerados por IA ainda podem carecer do detalhe e da criatividade humana. A adoção generalizada destas soluções dependerá da sua capacidade de equilibrar qualidade, custo e flexibilidade criativa.

