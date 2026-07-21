Google recriou “o golo mais bonito” de Pelé, 60 anos depois

A Google recorreu à Inteligência Artificial (IA) para "filmar" um golo de Pelé que nunca chegou a ser captado por uma câmara. O resultado está agora em exposição no Museu Pelé, em Santos, no Brasil.

Um golo que só existia na memória

Há lances no futebol que se tornam lenda mesmo sem imagens que os comprovem.

Foi o caso do golo que Pelé apontou a 2 de agosto de 1959, no Estádio da Rua Javari, em São Paulo: três chapéus seguidos sobre adversários e o guarda-redes, sem a bola tocar sequer uma vez no chão.

Um dos golos mais bonitos da carreira do "Rei", mas que nunca chegou a ser filmado. Aliás, durante mais de seis décadas, o golo sobreviveu apenas na memória de quem esteve presente.

Agora, a Google decidiu mudar isso, recorrendo à tecnologia da DeepMind para reconstruir digitalmente o momento, num mini documentário criado em parceria com a família de Pelé, historiadores, jornalistas desportivos e a marca Pelé, gerida pela NR Sports.

Meses de investigação antes de a IA entrar em ação

Antes de qualquer pixel ser gerado, houve um trabalho de investigação histórica meticuloso. A historiadora brasileira Anita Lucchesi e a sua equipa reuniram cerca de 2000 documentos, desde plantas arquitetónicas a álbuns de família, além de mais de 3600 imagens históricas.

A equipa entrevistou testemunhas oculares, jornalistas e antigos residentes do bairro da Mooca, recorrendo a uma maquete do antigo estádio e a fotografias de arquivo para ajudar quem assistiu ao golo ao vivo a reconstituir, passo a passo, aquilo de que se recordavam.

Golo de Pelé foi do relvado real aos modelos de IA

A reconstrução combinou filmagem real com os modelos de IA mais recentes da Google: Veo, Gemini Omni e Nano Banana Pro.

Segundo a própria Google, a equipa começou por filmar cenas com um duplo no Estádio da Rua Javari, usando bolas de couro pesadas e equipamento fiel à época, uma base física que serviu de ponto de partida para a transformação digital.

O processo assentou em três pilares:

Substituição de personagem , mapeando com precisão a fisionomia de Pelé e a sua camisola número 10 sobre o duplo moderno;

, mapeando com precisão a fisionomia de Pelé e a sua camisola número 10 sobre o duplo moderno; Reestilização do ambiente , por forma a recriar o estádio da altura, incluindo o céu nublado daquele dia específico;

, por forma a recriar o estádio da altura, incluindo o céu nublado daquele dia específico; Recriação da atmosfera, reconstruindo a reação dos adeptos, tanto os que estavam a assistir ao jogo no estádio como os que o acompanhavam pela rádio, em casa.

Para lidar com a coreografia atlética de Pelé, a Google recorreu a uma técnica chamada Performance Control, baseada no Veo 3, que extrai a geometria 3D e o movimento exato do duplo para depois "guiar" a geração do vídeo final, combinando estádio, condições do relvado, fisionomia de Pelé e dinâmica de jogo numa só cena coerente.

⬆️ O Performance Control cria renderizações editáveis ​​em 3D a partir de um vídeo de entrada, passíveis de modificação com o uso de imagens de referência.

Um acabamento pensado para parecer dos anos 50

A fase final passou por um fluxo de trabalho híbrido, misturando geração por IA com efeitos visuais tradicionais.

As imagens criadas pelo Gemini Omni e pelo Nano Banana Pro foram depois afinadas com ferramentas internas da Google, sempre com base em material de arquivo para garantir rigor histórico, desde a composição da bola até ao equilíbrio de cor.

Para fechar o efeito de época, o material digital passou ainda por um processo de transferência para película, o filmout, reproduzindo a textura e a atmosfera típicas do cinema dos anos 1950.