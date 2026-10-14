Google quer que desenvolva uma app para toda a sua família! E basta uma instrução

A Google está a facilitar a criação de aplicações para Android com recurso à inteligência artificial (IA), permitindo que qualquer pessoa desenvolva as suas próprias ferramentas sem conhecimentos de programação. A novidade está integrada no Google AI Studio e disponibiliza uma forma simples de criar e testar aplicações a partir de instruções escritas em linguagem natural.

Criar aplicações Android sem escrever uma única linha de código

Desenvolver uma aplicação para telemóveis deixou de ser uma tarefa exclusiva de programadores. Com a evolução da IA e das técnicas conhecidas como vibe coding, basta descrever aquilo que se pretende criar para obter uma aplicação funcional.

A Google está a apostar nesta abordagem através de uma ferramenta que transforma instruções de texto em aplicações para Android.

De acordo com informações divulgadas pela empresa no seu blogue oficial, o serviço pode ser utilizado gratuitamente por qualquer pessoa com uma conta Google.

Para começar, basta aceder ao Google AI Studio, explicar à IA qual é a aplicação pretendida e deixar que o sistema trate da sua criação. Depois, é possível testar o resultado diretamente no telemóvel.

As aplicações podem ser partilhadas sem publicação na Play Store

Uma das principais vantagens desta novidade é a possibilidade de utilizar aplicações pessoais sem as disponibilizar publicamente na loja oficial do Android. Desta forma, os utilizadores podem experimentar diferentes ideias, criar ferramentas para necessidades específicas e partilhar os resultados com familiares ou amigos, sem terem de passar pelo processo habitual de publicação.

Por exemplo, é possível desenvolver uma aplicação simples para acompanhar tarefas diárias, efectuar conversões de moedas ou organizar determinadas atividades. Estas soluções podem funcionar como alternativas personalizadas a aplicações já existentes, sobretudo quando se pretende evitar funcionalidades desnecessárias ou publicidade excessiva.

No entanto, existe uma diferença importante entre criar uma aplicação para utilização própria e disponibilizá-la ao público. Quem pretender publicar o seu projeto na Google Play terá de possuir uma conta de programador e cumprir os requisitos aplicáveis às restantes aplicações, incluindo as regras de segurança, as avaliações de qualidade e os procedimentos de revisão da Google.

Google simplifica uma ferramenta que já existia

Esta iniciativa não representa a primeira experiência da empresa nesta área. O Google AI Studio já disponibilizava funcionalidades para criar aplicações com o apoio do Gemini, mas o processo anterior era mais exigente e estava orientado para contas profissionais.

Entre outros requisitos, podia ser necessário ligar o telemóvel a um computador através da depuração USB.

A nova abordagem pretende eliminar essas barreiras, tornando a instalação e a utilização mais acessíveis. A ideia é permitir que mais pessoas transformem conceitos simples em aplicações funcionais, sem terem de aprender linguagens de programação ou configurar ambientes de desenvolvimento.

Disponibilidade inicial limitada a alguns utilizadores

Apesar das possibilidades oferecidas pela ferramenta, o acesso não é imediato para todos. O lançamento começa nos Estados Unidos e, numa fase inicial, está limitado ao idioma inglês. A Google prevê alargar a disponibilidade a outros mercados, embora a expansão dependa dos planos da empresa.

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