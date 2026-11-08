Google ou ChatGPT? A forma de pesquisar na Internet está a mudar

Segundo Adam Fry, responsável pelo produto de consumo do ChatGPT, o volume de consultas do tipo pesquisa na plataforma equivale já a cerca de um quinto do volume de consultas do Google.

O Google mantém uma liderança expressiva no mercado das pesquisas na Internet, com o Bing, da Microsoft, a registar uma quota de mercado bastante inferior. Entretanto, no final de 2024, a OpenAI lançou a funcionalidade de pesquisa na Web no ChatGPT, tendo esta evoluído desde então como uma alternativa aos motores de pesquisa tradicionais. Agora, os números divulgados apontam para um crescimento significativo da utilização desta funcionalidade.

O que disse a OpenAI

O dado foi partilhado por Adam Fry numa conversa com Alex Kantrowitz, da Big Technology, durante um jantar organizado pela OpenAI, em Nova Iorque, esta semana. Segundo Fry, o volume de consultas do tipo pesquisa no ChatGPT corresponde atualmente a cerca de um quinto do volume de consultas do Google.

O responsável explicou que esta categoria inclui situações em que os utilizadores fazem perguntas que tradicionalmente colocariam num motor de pesquisa, optando agora por recorrer ao ChatGPT. Segundo o The Verge, a definição exclui tarefas como pedir a definição de um termo ou uma explicação simples sobre como fazer alguma coisa.

Apesar de o valor ter sido dado pela própria OpenAI, sem indicação do número de consultas do Google utilizado como referência ou da metodologia de cálculo, a comparação permite ter uma ideia da dimensão que a pesquisa no ChatGPT está a alcançar.

IA e publicidade

Conforme recordado pelo 9to5Google, a Alphabet reconheceu que o crescimento das consultas no AI Mode estava a ter impacto na monetização publicitária da Pesquisa, uma vez que estas apresentavam uma monetização inferior à das pesquisas tradicionais.

Quanto à publicidade no ChatGPT, Fry afirmou que os anúncios não tiveram um impacto negativo no produto nem na sua utilização e que a maioria dos utilizadores não parece incomodar-se com a sua presença. Além disso, o responsável terá acrescentado que a empresa poderia fazer mais neste domínio.

De acordo com Fry, por fim, os utilizadores valorizam particularmente a personalização e a capacidade de compreensão do ChatGPT.

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