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Google lança o Gemini 4 Hydrogen. Pesquisar no Google nunca mais será igual

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A Google acaba de apresentar o mais recente modelo de linguagem da sua família de topo, o Gemini 4 Hydrogen, que passa a estar integrado no motor de pesquisa para oferecer respostas mais ricas e inteligentes.

Concebido para execução rápida em agentes

Ao contrário dos seus antecessores Gemini 4 Argon e Carbon, lançados em outubro e vocacionados para raciocínios profundos e prolongados, o novo Hydrogen foi especificamente otimizado para operações rápidas em fluxos de trabalho orientados a agentes.

A Google salienta que esta versão não se destina a tarefas que exijam deliberação extensa, mas antes a uma resposta imediata e eficiente.

Integração no motor de pesquisa

Para além dos resultados em benchmarks, o verdadeiro destaque desta novidade reside na sua incorporação no Google Search, o que permite à plataforma devolver resultados mais rápidos e contextualizados.

A empresa afirma tratar-se da atualização mais significativa de sempre no motor de busca no que toca a modelos de IA, com o intuito não só de enriquecer o conteúdo apresentado, mas também de melhorar a interpretação de subtilezas, intenções e expressões idiomáticas da linguagem natural.

Entre as capacidades mais notáveis está a de compreender pesquisas complexas ou até mesmo gravemente mal escritas. O modelo consegue detetar com maior facilidade aquilo que o utilizador pretende dizer, mesmo quando a pergunta contém várias partes mal estruturadas ou erros ortográficos graves.

Claro que esta funcionalidade é uma faca de dois gumes: se por um lado beneficia quem comete falhas involuntárias durante uma pesquisa rápida, por outro também dá cobertura a quem mantém hábitos de escrita descuidados, o que pode perpetuar a ideia de que “assim também se entende”.

Resultados mais visuais e ligações mais pertinentes

O Gemini 4 Hydrogen traz igualmente melhorias na ramificação de consultas e na sugestão de ligações mais úteis. Além disso, a inteligência artificial (IA) passa a incorporar um leque mais alargado de elementos gráficos nos resultados do motor de pesquisa, incluindo imagens, pré-visualizações multimédia, mapas, gráficos e tabelas.

A implementação do novo modelo no Google Search está a ser disponibilizada globalmente a partir de hoje.

Para o ativar, basta premir o botão “+” que surge por baixo da caixa de pesquisa e selecionar o Gemini 4 Hydrogen. Caso ainda não apareça, é provável que fique acessível nas próximas horas ou dias.

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Autor: Rui Neto
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Tags:
Gemini 4 Hydrogen Google inteligência artificial motor de pesquisa

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