Google lança o Gemini 4 Argon, o seu modelo de IA mais poderoso de sempre

A Alphabet, empresa-mãe da Google, lançou o Gemini 4 Argon, um novo modelo de inteligência artificial (IA) concebido para realizar uma variedade de tarefas, tais como programação, investigação e escrita. No entanto, segundo a Google, é na cibersegurança que o Gemini 4 Argon se destaca particularmente.

Gemini 4 Argon é o novo aliado da cibersegurança

O Argon não está, para já, acessível ao público geral, sendo disponibilizado apenas a um grupo restrito de parceiros de segurança através do programa Fairwind da Google.

Este modelo foi treinado especificamente para atuar na defesa digital, sendo capaz de realizar tarefas complexas de forma autónoma.

Segundo a tecnológica de Mountain View, a IA consegue detetar, validar e corrigir falhas de segurança críticas em sistemas de software de forma totalmente independente.

Para além da segurança, o novo modelo demonstra uma aptidão invulgar para a engenharia de software e programação. De facto, a própria equipa interna da Google já utiliza o Argon no seu quotidiano para fazer debug a código e realizar migrações complexas de bases de dados.

DeepSWE v1.1, benchmark de Engenharia de Software

Capacidades avançadas visão

A capacidade de processamento visual é outro dos grandes destaques desta tecnologia, permitindo analisar minuciosamente o conteúdo de vídeos longos ou interpretar gráficos com uma precisão sem precedentes.

Num mercado altamente competitivo onde laboratórios de IA se apressam a lançar modelos cada vez mais potentes, a Google afirma que o Argon superou os principais rivais.

Em benchmarks independentes realizados pela startup Vals, o novo modelo da Google obteve classificações consideravelmente superiores às do GPT-6 Astra da OpenAI e do Fable da Anthropic.

Este avanço consolida a posição da empresa liderada por Sundar Pichai, que recentemente celebrou a marca histórica de mil milhões de utilizadores mensais ativos na sua aplicação Gemini.

Leia também: