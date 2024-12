Google Deep Research do Gemini chega a Portugal e já todos podem usar esta IA

A Google anunciou a expansão do Deep Research, uma nova funcionalidade do Gemini Advanced, para português e mais de 45 idiomas. Esta funcionalidade, que utiliza a IA para explorar tópicos complexos, está agora disponível para utilizadores em mais de 100 países.

Gemini traz novidade da IA que já todos podem usar

O Deep Research funciona como um assistente de pesquisa pessoal, analisando informações relevantes na web e apresentando os resultados num relatório completo e de fácil leitura. Imagine ter um assistente que vasculha a Internet por si, organizando a informação mais importante de forma clara e concisa.

É exatamente isso que o Deep Research faz. Gera um relatório com links para as fontes originais, permitindo-lhe aceder a sites, empresas e organizações relevantes que talvez não encontrasse sozinho. Desta forma, tudo fica organizado e pronto a ser consumido, facilitando o trabalho a todos os que usam esta IA da Google.

Como usar o Google Deep Research em Portugal

Além disso, pode exportar o relatório para um Documento Google para facilitar o acesso e a partilha. Esta funcionalidade inovadora poupa tempo e esforço, eliminando a necessidade de pesquisas manuais extensas. Com o Deep Research, pode aprofundar qualquer assunto de forma rápida e eficiente.

Usar esta novidade que agora está acessível em português é muito simples. Basta selecionar "Gemini 1.5 Pro with Deep Research" no menu suspenso do modelo Gemini Advanced para começar a utilizar. Depois, só resta explorar tudo o que oferece aos utilizadores.

O Deep Research representa um passo importante na missão da Google de criar o assistente pessoal de IA mais útil do mundo. Materializa a visão da empresa de integrar recursos agentivos nos seus produtos, tornando-os mais inteligentes e intuitivos. É, sem qualquer dúvida, um passo importante na implementação da IA pela Google.

Com esta expansão global, a Google demonstra o seu compromisso em democratizar o acesso à informação e facilitar a vida dos utilizadores. Abre a sua IA a ainda mais utilizadores e torna os seus modelos ainda mais inteligentes e úteis para todos.