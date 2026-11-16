Gigante chinesa apresenta um novo modelo de IA de topo, com reforço na segurança
A Alibaba revelou o Qwen4-Max, o seu novo modelo principal de Inteligência Artificial (IA), que a empresa afirma ter melhorado a capacidade de lidar com trabalho profissional e científico complexo, com menor consumo de tokens do que o Qwen3.8-Max e proteções reforçadas contra riscos de segurança.
A gigante tecnológica chinesa Alibaba apresentou o Qwen4-Max, o seu novo modelo de IA principal. A divulgação surge num momento em que as tecnológicas chinesas, muito relevantes nos modelos open-weight a nível global, disputam uma corrida acelerada para criar sistemas mais poderosos sem que o custo de execução se torne proibitivo.
Segundo a Alibaba, o Qwen4-Max está preparado para uma vasta gama de tarefas criativas e profissionais, que abrangem a modelação 3D, o desenvolvimento de jogos, o fabrico de precisão, as finanças, o direito, a saúde e a descoberta científica de fronteira. A empresa afirma que o sistema reforçou a capacidade de lidar com trabalho profissional e científico complexo.
A empresa afirma ainda que o Qwen4-Max supera o Qwen3.8-Max, apresentado em agosto deste ano, com um menor consumo de tokens e com eficiência de custos.
📢 Meet Qwen4-Max, your new AI teammate for work, creativity, and discovery! Qwen4-Max is built on a new MoE architecture with native vision and a 1M-token context window. Highlights: – Outperforms Qwen3.8-Max with up to ~50% fewer tokens, while average cost per task drops over 60% in our internal evaluation. – Advances real-world productivity through greater proficiency with professional tools, stronger long-horizon execution, and higher-quality deliverables. – Handles real tasks, including 3D modeling, game development, manufacturing, finance, law, healthcare, and frontier scientific discovery. – $1.5/M tokens for input, $4.5/M tokens for output, and $0.075/M tokens for implicit caching — all lower than Qwen3.8-Max, with implicit caching down by 70%. The API is live on QwenCloud. You can also try Qwen4-Max on Qwen Studio, QwenWork and Qoder. Start building today! 🚀 – Blog: https://t.co/AuiWxugjE6 – API: https://t.co/aS1QEkS8nu – Token Plan: https://t.co/YRvcGdB9Bv More to come! The open weights of smaller Qwen4 models will be released. Stay tuned. 👀— Qwen (@Alibaba_Qwen) November 16, 2026
Segurança no código e contra utilizações indevidas
No campo da segurança, a Alibaba indica que o treino do modelo incluiu verificações de segurança a par dos testes de programação, uma abordagem que, segundo a empresa, contribui para reduzir vulnerabilidades como a injeção de código, as falhas de segurança de memória e os controlos de acesso quebrados.
A empresa afirma também que foram reforçadas as salvaguardas contra a utilização indevida do modelo em áreas como o cibercrime e os materiais perigosos, e que os testes internos não encontraram indícios de capacidades de alto risco significativas.
Esta apresentação acompanha uma tendência dos últimos meses, em que as empresas chinesas que desenvolvem modelos de IA têm aumentado a informação sobre segurança nos novos lançamentos, num contexto de crescente preocupação a nível mundial com os riscos de uma IA “descontrolada” e com a perda de controlo sobre estes sistemas.
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