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Inteligência Artificial

Gigante chinesa apresenta um novo modelo de IA de topo, com reforço na segurança

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A Alibaba revelou o Qwen4-Max, o seu novo modelo principal de Inteligência Artificial (IA), que a empresa afirma ter melhorado a capacidade de lidar com trabalho profissional e científico complexo, com menor consumo de tokens do que o Qwen3.8-Max e proteções reforçadas contra riscos de segurança.

Modelo de IA Qwen 2.5-Max da Alibaba

A gigante tecnológica chinesa Alibaba apresentou o Qwen4-Max, o seu novo modelo de IA principal. A divulgação surge num momento em que as tecnológicas chinesas, muito relevantes nos modelos open-weight a nível global, disputam uma corrida acelerada para criar sistemas mais poderosos sem que o custo de execução se torne proibitivo.

Segundo a Alibaba, o Qwen4-Max está preparado para uma vasta gama de tarefas criativas e profissionais, que abrangem a modelação 3D, o desenvolvimento de jogos, o fabrico de precisão, as finanças, o direito, a saúde e a descoberta científica de fronteira. A empresa afirma que o sistema reforçou a capacidade de lidar com trabalho profissional e científico complexo.

A empresa afirma ainda que o Qwen4-Max supera o Qwen3.8-Max, apresentado em agosto deste ano, com um menor consumo de tokens e com eficiência de custos.

Segurança no código e contra utilizações indevidas

No campo da segurança, a Alibaba indica que o treino do modelo incluiu verificações de segurança a par dos testes de programação, uma abordagem que, segundo a empresa, contribui para reduzir vulnerabilidades como a injeção de código, as falhas de segurança de memória e os controlos de acesso quebrados.

A empresa afirma também que foram reforçadas as salvaguardas contra a utilização indevida do modelo em áreas como o cibercrime e os materiais perigosos, e que os testes internos não encontraram indícios de capacidades de alto risco significativas.

Esta apresentação acompanha uma tendência dos últimos meses, em que as empresas chinesas que desenvolvem modelos de IA têm aumentado a informação sobre segurança nos novos lançamentos, num contexto de crescente preocupação a nível mundial com os riscos de uma IA “descontrolada” e com a perda de controlo sobre estes sistemas.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
Alibaba inteligência artificial Qwen4-Max

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