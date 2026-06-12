Gemini Live Translate: Google quer acabar com as barreiras linguísticas em tempo real

A Google apresentou o Gemini Live Translate, uma nova tecnologia de tradução de voz em tempo real baseada em Inteligência Artificial (IA). A novidade promete permitir conversas naturais entre pessoas que falam idiomas diferentes, preservando até características da voz original e reduzindo significativamente o atraso entre a fala e a tradução.

A tradução em tempo real entra numa nova fase

A Google anunciou o Gemini 3.5 Live Translate, com o objetivo de tornar a comunicação entre diferentes idiomas mais fluida e natural.

A tecnologia traduz a voz do utilizador enquanto ele fala, evitando as interrupções típicas dos sistemas de tradução tradicionais.

Segundo a empresa, o objetivo é aproximar a experiência de uma conversa normal, eliminando a necessidade de esperar que uma frase seja concluída para só depois ser traduzida. O resultado é uma interação mais dinâmica, com apenas alguns segundos de latência.

Mais de 70 idiomas e preservação da voz original

Uma das principais novidades do Gemini Live Translate é a capacidade de manter características da voz da pessoa que está a falar. Em vez de recorrer a uma voz sintética genérica, o sistema procura preservar o tom, o ritmo e a entoação de quem fala na tradução.

A Google refere ainda que o Gemini Live Translate suporta mais de 70 idiomas, permitindo comunicações entre utilizadores de diferentes regiões do mundo.

Disponível para programadores, empresas e utilizadores

A nova tecnologia será disponibilizada em várias plataformas. Os programadores poderão aceder ao Gemini Live Translate através da API Gemini Live e do Google AI Studio, criando aplicações com capacidades de tradução em tempo real.

No segmento empresarial, a funcionalidade chegará ao Google Meet em regime de pré-visualização privada, expandindo significativamente o número de combinações linguísticas suportadas.

Já para os utilizadores finais, a tecnologia será integrada na aplicação Google Translate para Android e iOS.

Para os utilizadores do Android, outra novidade é o chamado "listening mode", que oferece uma experiência mais discreta e próxima de uma conversa telefónica, bastando colocar o smartphone junto ao ouvido, tal como numa chamada normal.