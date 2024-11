Gemini Live está finalmente a chegar ao iPhone

A experiência da inteligência artificial (IA) no iPhone deverá evoluir significativamente com o lançamento do Gemini Live - uma aplicação autónoma concebida especificamente para iOS. Recentemente, um utilizador das Filipinas conseguiu instalar o Gemini Live a partir da App Store, o que sugere que a Google está perto de um lançamento mais alargado.

Aplicação da Google pode estar pronta para ser lançada a nível mundial

Embora nenhum lançamento oficial tenha sido confirmado para a Europa, os sinais indicam que a Google pode estar a testar a app em regiões específicas antes de lançá-la mais amplamente.

Um utilizador do Reddit, que conseguiu instalá-la, relatou uma experiência tranquila, e confirmou que é uma aplicação independente e totalmente funcional.

A aplicação não é apenas mais uma funcionalidade dentro do ecossistema existente da Google - foi concebida para servir como uma ferramenta de IA de chat direto, permitindo aos utilizadores do iPhone uma experiência mais comparável à dos utilizadores do Android.

Um novo concorrente contra as próximas atualizações da Siri

Espera-se que o lançamento iminente da Apple Intelligence no iOS traga um assistente de IA profundamente integrado aos utilizadores do iPhone, totalmente incorporado no ecossistema da Apple. O Gemini Live da Google oferece uma vantagem competitiva, mesmo que não esteja tão intimamente ligado às funcionalidades do iOS. Além disso, poderá servir como uma alternativa apelativa à Siri e ao ChatGPT.

Para conversar, os utilizadores podem simplesmente clicar num botão para ativar o chatbot, falar naturalmente e receber respostas completas. A IA permite mesmo aos utilizadores intervir a meio da conversa, adaptando-se sem problemas a perguntas ou a mudanças de contexto.

Espera-se que este nível de interatividade e sofisticação supere as atuais capacidades da Siri disponíveis na Europa, que não tem a fluidez de conversa avançada que a IA da Google pode oferecer.

À medida que a Google continua a melhorar a sua IA e a testá-la em diferentes mercados, é provável que o Gemini Live chegue em breve a mais regiões, incluindo a Europa. Embora se espere que a Apple Intelligence se integre perfeitamente no ecossistema iOS, a aplicação Gemini Live da Google oferece uma alternativa sólida e que pode fazer tremer a Apple e a OpenAI.

