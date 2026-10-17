Uma vaga recente de ciberataques atingiu centenas de supermercados em França, forçando o aquecimento de frigoríficos e arruinando toneladas de alimentos. O incidente parecia complexo, mas especialistas em cibersegurança quiseram testar o esforço técnico. Para surpresa, bastou recorrer ao Claude e à IA para replicar o processo em apenas 28 minutos.

O teste decorreu em ambiente isolado da Internet para evitar estragos, utilizando controladores industriais da Danfoss, uma das fabricantes mais comuns no setor do frio alimentar. O resultado confirmou o pior cenário: não é preciso ser um especialista em intrusão nem escrever linhas intermináveis de código para quebrar as defesas destes equipamentos. Com instruções simples através de linguagem natural, o modelo orientou e executou as etapas necessárias para ativar remotamente o ciclo de descongelação.

A vulnerabilidade conhecida que abriu as portas do frio

O vetor de ataque explorado já não era segredo no meio da segurança informática. A fragilidade reside no mecanismo de recuperação de emergência dos controladores, conhecido como “código do dia”. Este sistema gera diariamente uma palavra-passe de administrador temporária recorrendo apenas à data e à hora interna do próprio relógio do aparelho. Qualquer atacante capaz de reproduzir esse cálculo matemático obtém acesso total sem precisar da palavra-passe principal.

Com essas credenciais na mão, o intruso assume o controlo dos parâmetros térmicos e consegue elevar a temperatura acima dos 50 °C. Empresas como a Synacktiv já tinham alertado para problemas semelhantes anos antes, e a própria Claroty reportou esta falha pública no verão. Embora a Danfoss tenha disponibilizado correções de firmware, milhares de aparelhos mais antigos em operação já não recebem suporte técnico nem atualizações oficiais.

Milhares de sistemas continuam expostos e sem proteção

A verdadeira gravidade do problema está na exposição direta destes equipamentos à rede pública. Em vez de operarem isolados em redes locais ou protegidos por ligações VPN dedicadas, milhares de painéis de gestão da Danfoss e da Dixell continuam acessíveis diretamente através de um simples navegador web. França surge identificada como o território com maior número de controladores visíveis e desprotegidos, mas o cenário repete-se noutros pontos da Europa.

Investigadores alertam agora para o risco elevado de ataques por imitação, uma vez que o método está amplamente documentado e ao alcance de operadores amadores munidos de ferramentas de IA. Subsiste também o receio de que código malicioso adormecido possa ter sido injetado nos sistemas antes de eventuais desconexões forçadas da rede, abrindo portas a novas sabotagens programadas.

As recomendações das autoridades de segurança passam por medidas urgentes e básicas: remover de imediato estes equipamentos da Internet pública, isolar a infraestrutura de automação predial e rever todas as portas abertas nos routers dos estabelecimentos comerciais.