FMI alerta: “as pessoas com quem devemos preocupar-nos são os jovens”

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estima que cerca de 40% dos empregos no mundo sejam reforçados, desvalorizados ou eliminados pela Inteligência Artificial (IA), com os jovens entre os mais expostos.

A IA domina o debate sobre o futuro do trabalho, e as Reuniões Anuais de 2026 do FMI e do Grupo do Banco Mundial, que decorrem em Banguecoque de 12 a 18 de outubro, não são exceção. No primeiro dia dos trabalhos, que decorreu na segunda-feira, Kristalina Georgieva apresentou as estimativas da instituição sobre o impacto da tecnologia no emprego e no crescimento económico.

A a diretora-geral do Fundo descreveu a transformação provocada pela IA como “um tsunami lento”, sublinhando que, apesar do ritmo gradual, continua a ser um tsunami, cujo impacto já se faz sentir nas economias de todo o mundo, ainda que de forma desigual.

Segundo o FMI, cerca de 60% dos empregos nas economias avançadas deverão ser afetados, contra 23% nos países de baixo rendimento. Contudo, a responsável alertou que esta diferença não significa que os países mais pobres estejam em melhor posição. Na realidade, resulta do facto de a IA ainda estar mais distante dessas realidades, uma vez que a tecnologia ainda não se difundiu plenamente por muitas economias de menor rendimento.

Investimento e procura foram o primeiro impacto

Apesar de as preocupações com a perda de empregos dominarem o debate, Georgieva notou que o primeiro efeito económico da IA surgiu através do aumento da procura e do investimento. A construção de centros de dados e o investimento em modelos de IA impulsionaram o crescimento num número reduzido de economias, enquanto as cadeias de abastecimento associadas ao setor espalharam benefícios por várias partes da Ásia.

Asia remains central to the global economy, but sustaining its success requires new growth drivers: higher productivity, innovation, stronger skills, and deeper regional integration. Proud to see our new book, Shaping the Future of Asia, launched at the #IMFMeetings. https://t.co/AgyjLd9eBM — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) October 12, 2026

Segundo a responsável, os Estados Unidos, a China e a Índia emergiram como os principais produtores mundiais de IA, ao passo que várias economias asiáticas beneficiam da construção das infraestruturas necessárias ao desenvolvimento da tecnologia.

A fase seguinte, a adoção em larga escala, poderá ter um alcance muito mais vasto e ser “tão democrática como o telemóvel”, desde que existam as condições necessárias, nomeadamente:

Fornecimento fiável de eletricidade;

Infraestruturas digitais adequadas;

Trabalhadores preparados para utilizar as novas tecnologias;

Governos capazes de limitar abusos e riscos associados à sua utilização.

Ganhos para a Ásia e o desafio do envelhecimento

O FMI estima que a IA poderá dar um impulso significativo ao crescimento económico na Ásia. As economias avançadas da região poderão registar um aumento do crescimento entre meio ponto percentual e um ponto percentual, enquanto nas economias emergentes os ganhos poderão situar-se entre 0,2 e 0,8 pontos percentuais.

Além disso, Georgieva considerou que estes ganhos podem ser particularmente relevantes para sociedades envelhecidas e confrontadas com a redução da população ativa, afirmando que “a IA compensará o envelhecimento e poderá até superar essa compensação”.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, nas Reuniões Anuais de 2026 do Fundo e do Grupo do Banco Mundial, que decorrem em Banguecoque de 12 a 18 de outubro.

Jovens são a maior preocupação do FMI

Grande parte da intervenção incidiu sobre os riscos para o mercado de trabalho. Um estudo do FMI realizado nos Estados Unidos concluiu que cerca de 10% dos empregos já exigem competências relacionadas com a IA e oferecem remunerações mais elevadas, ao mesmo tempo que os empregos rotineiros e repetitivos estão a diminuir. A investigação revelou também um aumento dos empregos de baixos salários, especialmente na construção ligada aos centros de dados e nos serviços.

Embora o saldo global do emprego nas áreas analisadas continue positivo, Georgieva advertiu que muitas das novas oportunidades se concentram em funções menos qualificadas e pior remuneradas, e não nos empregos intermédios que tradicionalmente serviam de porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho.

Uma vez que muitos trabalhadores iniciavam a carreira em funções administrativas ou repetitivas antes de progredirem para cargos de maior responsabilidade, o desaparecimento desses postos pode comprometer o percurso profissional tradicional, razão pela qual a diretora-geral afirmou que “as pessoas com quem devemos preocupar-nos em primeiro lugar são os jovens”.