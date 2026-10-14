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Inteligência Artificial

FMI alerta: “as pessoas com quem devemos preocupar-nos são os jovens”

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A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, estima que cerca de 40% dos empregos no mundo sejam reforçados, desvalorizados ou eliminados pela Inteligência Artificial (IA), com os jovens entre os mais expostos.

A IA domina o debate sobre o futuro do trabalho, e as Reuniões Anuais de 2026 do FMI e do Grupo do Banco Mundial, que decorrem em Banguecoque de 12 a 18 de outubro, não são exceção. No primeiro dia dos trabalhos, que decorreu na segunda-feira, Kristalina Georgieva apresentou as estimativas da instituição sobre o impacto da tecnologia no emprego e no crescimento económico.

A a diretora-geral do Fundo descreveu a transformação provocada pela IA como “um tsunami lento”, sublinhando que, apesar do ritmo gradual, continua a ser um tsunami, cujo impacto já se faz sentir nas economias de todo o mundo, ainda que de forma desigual.

Segundo o FMI, cerca de 60% dos empregos nas economias avançadas deverão ser afetados, contra 23% nos países de baixo rendimento. Contudo, a responsável alertou que esta diferença não significa que os países mais pobres estejam em melhor posição. Na realidade, resulta do facto de a IA ainda estar mais distante dessas realidades, uma vez que a tecnologia ainda não se difundiu plenamente por muitas economias de menor rendimento.

Investimento e procura foram o primeiro impacto

Apesar de as preocupações com a perda de empregos dominarem o debate, Georgieva notou que o primeiro efeito económico da IA surgiu através do aumento da procura e do investimento. A construção de centros de dados e o investimento em modelos de IA impulsionaram o crescimento num número reduzido de economias, enquanto as cadeias de abastecimento associadas ao setor espalharam benefícios por várias partes da Ásia.

Segundo a responsável, os Estados Unidos, a China e a Índia emergiram como os principais produtores mundiais de IA, ao passo que várias economias asiáticas beneficiam da construção das infraestruturas necessárias ao desenvolvimento da tecnologia.

A fase seguinte, a adoção em larga escala, poderá ter um alcance muito mais vasto e ser “tão democrática como o telemóvel”, desde que existam as condições necessárias, nomeadamente:

  • Fornecimento fiável de eletricidade;
  • Infraestruturas digitais adequadas;
  • Trabalhadores preparados para utilizar as novas tecnologias;
  • Governos capazes de limitar abusos e riscos associados à sua utilização.

Ganhos para a Ásia e o desafio do envelhecimento

O FMI estima que a IA poderá dar um impulso significativo ao crescimento económico na Ásia. As economias avançadas da região poderão registar um aumento do crescimento entre meio ponto percentual e um ponto percentual, enquanto nas economias emergentes os ganhos poderão situar-se entre 0,2 e 0,8 pontos percentuais.

Além disso, Georgieva considerou que estes ganhos podem ser particularmente relevantes para sociedades envelhecidas e confrontadas com a redução da população ativa, afirmando que “a IA compensará o envelhecimento e poderá até superar essa compensação”.

Kristalina Georgieva, diretora-geral do FMI, nas Reuniões Anuais de 2026 do Fundo e do Grupo do Banco Mundial, que decorrem em Banguecoque de 12 a 18 de outubro.

Jovens são a maior preocupação do FMI

Grande parte da intervenção incidiu sobre os riscos para o mercado de trabalho. Um estudo do FMI realizado nos Estados Unidos concluiu que cerca de 10% dos empregos já exigem competências relacionadas com a IA e oferecem remunerações mais elevadas, ao mesmo tempo que os empregos rotineiros e repetitivos estão a diminuir. A investigação revelou também um aumento dos empregos de baixos salários, especialmente na construção ligada aos centros de dados e nos serviços.

Embora o saldo global do emprego nas áreas analisadas continue positivo, Georgieva advertiu que muitas das novas oportunidades se concentram em funções menos qualificadas e pior remuneradas, e não nos empregos intermédios que tradicionalmente serviam de porta de entrada para os jovens no mercado de trabalho.

Uma vez que muitos trabalhadores iniciavam a carreira em funções administrativas ou repetitivas antes de progredirem para cargos de maior responsabilidade, o desaparecimento desses postos pode comprometer o percurso profissional tradicional, razão pela qual a diretora-geral afirmou que “as pessoas com quem devemos preocupar-nos em primeiro lugar são os jovens”.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
emprego FMI inteligência artificial jovens

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  1. Avatar de Gringo Bandido
    Gringo Bandido

    Jovens, os adultos não sabem o que fazem não queiram ser como eles façam diferente e melhor, não queiram ser yuppies já que o dinheiro não traz felicidade duradoura, exijam condições dignas de vida como um casa pão e educação mas não deixem o dinheiro subir à vossa cabeça, queiram ter experiencias e amigos e vida espiritual porque o resto é tudo efémero.

    Responder
  2. Avatar de KidsGraça
    KidsGraça

    I believe the children are our future

    Teach them well and let them lead the way

    Show them all the beauty they possess inside

    Give them a sense of pride to make it easier

    Grande música

    Responder
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