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EUA acusam a China de roubo industrial de tecnologia de IA

· Inteligência Artificial 8 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Mr. Y says:
    24 de Abril de 2026 às 15:39

    Temos pena! Não vi tanto drama quando as empresas americanas treinaram os seus modelos sem pedirem autorização para usar os dados privados da Internet.
    O princípio é o mesmo: usam dados que são públicos e organizam-nos de outra forma específica.

    Responder
  2. Guilherme says:
    24 de Abril de 2026 às 16:18

    Hehe o Trumpeta está com dores de barriga porque os chineses estão a lançar LLMs opensource, ainda foi lançado o DeepSeek V4 e deixa de estar dependente de NVIDIA pois usa chips Huawei!

    Responder
  3. Gringo Bandido says:
    24 de Abril de 2026 às 16:24

    Os americanos preferiam deixar morrer à fome milhões de pessoas do que partilhar know how com a China.

    Responder
    • Libas says:
      24 de Abril de 2026 às 16:42

      Que filme é esse que passas na tua carola onde os americanos deixam milhões de pessoas morrer à fome? Que andas tu a fumar? Meu, tu estás todo queimadinho….

      Responder
  4. Acéfalo, o Pensador says:
    24 de Abril de 2026 às 16:37

    Sim porque os Amuricanos têm muita autoridade moral para criticar, quando os próprios andaram a treinar modelos com livros pirateados.
    Estes Amuricanos estão a tornar-se num dos países mais asquerosos.

    Responder
  5. moçambique says:
    24 de Abril de 2026 às 17:11

    os eua têm medo de ver a china aavançar nas LLM’s já que nos robôs estão há anos-luz a frente

    Responder
  6. Artilheiro says:
    24 de Abril de 2026 às 17:31

    Não tirem esse acéfalo do pedestal. Ele, a familia e os amigos, vão encher ainda mais a chouriça e deixar isto tudo, de pernas para o ar.

    Responder

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