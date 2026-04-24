EUA acusam a China de roubo industrial de tecnologia de IA

A administração de Donald Trump lançou acusações graves contra a China, afirmando que agentes ligados ao Governo de Pequim estão a extrair sistematicamente as capacidades dos modelos de Inteligência Artificial norte-americanos (IA).

A guerra tecnológica entre os Estados Unidos da América (EUA) e a China ganhou um novo capítulo esta semana. A Casa Branca divulgou um memorando onde acusa formalmente a China de realizar campanhas organizadas e em larga escala para roubar propriedade intelectual norte-americana.

O documento foi partilhado, na quinta-feira, através das redes sociais, e avançado pelo Financial Times.

Conforme avançado pela Reuters, a denúncia parte diretamente de Michael Kratsios, diretor do Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca.

Como funciona o método de roubo

Segundo o memorando, entidades estrangeiras, "principalmente baseadas na China", estarão a utilizar dezenas de milhares de contas proxy para contornar sistemas de deteção, combinando-as com técnicas de jailbreaking para expor informação proprietária dos modelos de IA norte-americanos.

O objetivo é a chamada destilação: treinar modelos de IA mais pequenos e baratos com base nos resultados produzidos por modelos maiores e mais poderosos, replicando assim capacidades avançadas sem o investimento de recursos que os laboratórios norte-americanos fizeram para as desenvolver.

Em fevereiro deste ano, a Anthropic acusou três empresas chinesas de extraírem informações do seu chatbot de IA, o Claude, desta forma.

China já respondeu à mais recente acusação americana

Num comunicado citado pela agência noticiosa, a Embaixada da China em Washington afirmou opor-se às "alegações infundadas" e sublinhou que Pequim "atribui grande importância à proteção dos direitos de propriedade intelectual".

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês instou os EUA a "abandonar preconceitos" e a promover intercâmbios científicos e tecnológicos entre os dois países.

Este episódio é mais um capítulo de uma rivalidade cada vez mais complexa e ampla.

Se antes o foco estava nos semicondutores e no acesso a chips avançados, agora o campo de batalha alargou-se à própria propriedade intelectual dos modelos de linguagem.