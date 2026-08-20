Estudantes, a Google está a oferecer um ano de Gemini grátis!

A Google está a disponibilizar globalmente uma oferta especial para estudantes universitários, que permite ter acesso gratuito durante um ano às funcionalidades de Inteligência Artificial (IA) do Gemini.

Enquanto nos Estados Unidos a oferta é mais abrangente, em Portugal, os estudantes elegíveis podem beneficiar de:

Google AI Plus sem custo financeiro durante 12 meses;

sem custo financeiro durante 12 meses; Google AI Pro com 75% de desconto até 4 anos.

Depois do período de oferta, a mensalidade sobe para 4,99 euros e 21,99 euros, respetivamente.

Um ano de Gemini sem pagar

A oferta da Google chega a mais de 140 países e regiões e pretende dar aos estudantes acesso às ferramentas de IA da empresa durante um ano.

Em Portugal, a oferta inclui o Google AI Plus, que normalmente tem um custo mensal, sem qualquer pagamento durante os primeiros 12 meses.

O plano inclui 400 GB de armazenamento, acesso ao Gemini com limites de utilização duas vezes superiores e acesso ao Gemini Omni. A oferta contempla ainda carregamentos ilimitados para funcionalidades como Study Notebooks, Visuals e Gemini Live.

Ferramentas pensadas para estudar

Entre as funcionalidades que a Google está a promover encontram-se os Study Notebooks, que permitem aos estudantes carregar apontamentos, documentos e outros materiais das aulas para receber ajuda personalizada.

O Gemini pode, por exemplo, criar questionários a partir dos conteúdos fornecidos, explicar determinados temas de forma mais detalhada ou ajudar a estruturar uma sessão de estudo.

A Google está também a preparar novas funcionalidades visuais, incluindo gráficos, imagens e modelos 3D que podem ser utilizados para tornar as explicações mais interativas.

Como aderir à oferta

Para aproveitar a promoção, os estudantes devem aceder à página oficial da oferta para estudantes da Google e escolher o plano disponível para a sua região.

Depois disso, é necessário confirmar a elegibilidade através do processo de verificação de estudante e adicionar um método de pagamento válido.

Depois dos 12 meses gratuitos, a subscrição será renovada automaticamente pelo preço normal aplicável, caso o utilizador não a cancele antes do fim do período promocional.

Para os estudantes portugueses que cumpram os requisitos, a campanha representa uma oportunidade para utilizar durante um ano várias das ferramentas de IA da Google sem suportar o custo habitual da subscrição.

Oferta exclusiva Google