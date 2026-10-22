Estamos a usar IA para trabalhar menos… ou para dar trabalho aos outros?

Um inquérito a mais de oito mil utilizadores de Inteligência Artificial (IA) mostra que o tempo poupado a criar conteúdos pode ser consumido por quem tem de os rever.

Um inquérito divulgado pela Use.AI, que ouviu 8316 adultos que usam IA nos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, União Europeia e América Latina, procurou perceber o que acontece depois de um conteúdo assistido por IA ficar pronto, ou seja, o esforço necessário para o tornar utilizável. Os resultados sugerem que a facilidade de produção pode ser acompanhada por mais trabalho de verificação, nomeadamente para quem recebe esse material.

Mais conteúdo a circular

Segundo os resultados, 62% dos inquiridos afirmam que a IA lhes permitiu produzir trabalho que antes não consideravam justificar o esforço, como memorandos internos, apresentações e código. Num comunicado sobre o estudo, a Use.AI nota que esta redução do custo de produção pode trazer valor real, mas também faz com que circule material antes de se perceber se merece a atenção que vai exigir.

Em paralelo, 34% admitem já ter reencaminhado conteúdo assistido por IA sem o ler por completo, o que pode tornar menos fiável a expectativa habitual de que quem envia um documento conhece o seu conteúdo, segundo o mesmo comunicado.

O trabalho de correção

Quanto ao material recebido, 48% dizem que já lhes chegou trabalho com aspeto de concluído que exigia correções substanciais, e 43% afirmam ter tido de refazer trabalho assistido por IA enviado por outros. Além disso:

39% consideram que verificar este tipo de material demorou mais do que executar a tarefa por conta própria;

consideram que verificar este tipo de material demorou mais do que executar a tarefa por conta própria; 41% referem que, agora, passam mais tempo a rever, filtrar ou verificar conteúdos do que antes de a IA entrar no seu fluxo de trabalho;

referem que, agora, passam mais tempo a rever, filtrar ou verificar conteúdos do que antes de a IA entrar no seu fluxo de trabalho; 37% indicam que problemas com este material atrasaram decisões

indicam que problemas com este material atrasaram decisões 58% dizem que o seu local de trabalho não tem regras claras para verificar conteúdos assistidos por IA antes de serem partilhados.

Limitações do estudo

A empresa que orientou o estudo reconhece que os dados resultam de experiências individuais autodeclaradas, ou seja, não permitem concluir que o aumento da produção de conteúdo causou diretamente o reforço do trabalho ou os atrasos nas decisões, e que não calculam se esses custos superam os ganhos de produtividade da IA.

A estas limitações acresce o facto de não ser claro como os participantes foram selecionados nem haver comparação dos resultados com o reforço do trabalho em conteúdos feitos sem IA.

Importa ressalvar que a Use.AI comercializa um assistente que reúne vários modelos de linguagem, pelo que se trata de um estudo de uma empresa do setor.

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