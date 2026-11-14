Quantcast
Inteligência Artificial

Esta IA aprendeu milhares de palavras apenas a ouvir um bebé durante 1000 dias

0 Comentários

Uma equipa de investigadores da Universidade de Princeton desenvolveu modelos de Inteligência Artificial capazes de aprender linguagem através de gravações do quotidiano de crianças.

Esta IA aprendeu milhares de palavras apenas a ouvir um bebé durante 1000 dias

O estudo acompanhou os primeiros 1000 dias de vida de bebés, utilizando gravações de áudio e vídeo recolhidas em ambientes familiares. O objetivo era perceber como as crianças aprendem a falar e se uma IA consegue reproduzir parte desse processo.

Uma IA que aprende como uma criança

Ao contrário dos modelos tradicionais, treinados com enormes quantidades de texto, esta IA foi exposta progressivamente a conversas, sons e palavras do dia a dia.

Inicialmente, os resultados foram modestos. No entanto, os investigadores introduziram um mecanismo de repetição de pequenos excertos de áudio, inspirado na consolidação da memória humana.

A estratégia melhorou significativamente a aprendizagem. Os modelos começaram por reconhecer fonemas, evoluindo posteriormente para a identificação de palavras.

Ao fim de aproximadamente 1000 dias de aprendizagem, os sistemas já conseguiam reconhecer milhares de palavras.

Esta IA aprendeu milhares de palavras apenas a ouvir um bebé durante 1000 dias

O que significa esta descoberta?

Os investigadores sublinham que a IA não aprende exatamente como um bebé. As crianças utilizam também estímulos visuais, gestos e interações sociais para desenvolver a linguagem.

Ainda assim, a experiência demonstra que é possível ensinar sistemas de Inteligência Artificial a aprender com quantidades mais limitadas de informação.

A investigação poderá ajudar a desenvolver modelos de IA mais eficientes, capazes de aprender progressivamente, tal como acontece durante os primeiros anos de vida humana.

PUB
Autor: Pedro Pinto
Partilhar:
Tags:
IA

PUB.

Questão

Faria uma viagem num robotáxi, sem qualquer condutor humano ao volante?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Código do GTA 6 pode ser lido sem abrir a caixa. E isto é um problema gigante…
Artigo anterior

Código do GTA 6 pode ser lido sem abrir a caixa. E isto é um problema gigante…
A temperatura do corpo humano está a descer e os cientistas querem perceber porquê
Próximo artigo

A temperatura do corpo humano está a descer e os cientistas querem perceber porquê
PUB

Comentários

0

Deixe um comentário

PUB
Aviso

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.