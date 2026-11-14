Esta IA aprendeu milhares de palavras apenas a ouvir um bebé durante 1000 dias

Uma equipa de investigadores da Universidade de Princeton desenvolveu modelos de Inteligência Artificial capazes de aprender linguagem através de gravações do quotidiano de crianças.

O estudo acompanhou os primeiros 1000 dias de vida de bebés, utilizando gravações de áudio e vídeo recolhidas em ambientes familiares. O objetivo era perceber como as crianças aprendem a falar e se uma IA consegue reproduzir parte desse processo.

Uma IA que aprende como uma criança

Ao contrário dos modelos tradicionais, treinados com enormes quantidades de texto, esta IA foi exposta progressivamente a conversas, sons e palavras do dia a dia.

Inicialmente, os resultados foram modestos. No entanto, os investigadores introduziram um mecanismo de repetição de pequenos excertos de áudio, inspirado na consolidação da memória humana.

A estratégia melhorou significativamente a aprendizagem. Os modelos começaram por reconhecer fonemas, evoluindo posteriormente para a identificação de palavras.

Ao fim de aproximadamente 1000 dias de aprendizagem, os sistemas já conseguiam reconhecer milhares de palavras.

O que significa esta descoberta?

Os investigadores sublinham que a IA não aprende exatamente como um bebé. As crianças utilizam também estímulos visuais, gestos e interações sociais para desenvolver a linguagem.

Ainda assim, a experiência demonstra que é possível ensinar sistemas de Inteligência Artificial a aprender com quantidades mais limitadas de informação.

A investigação poderá ajudar a desenvolver modelos de IA mais eficientes, capazes de aprender progressivamente, tal como acontece durante os primeiros anos de vida humana.