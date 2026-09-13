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Empresas chinesas de IA estão a roubar dados do Claude e o seu negócio pode estar em risco

· Inteligência Artificial 2 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Filipe says:
    13 de Setembro de 2026 às 09:41

    É tudo santinhos e contos de fadas dos americanos.
    Os modelos chineses LLM open-weights, podem rodar offline que não sai nenhuma prompt para lado nenhum, Kimi, DeepSeek, GLM, Qwen…

    Era bom essas empresas americanas não atirarem areia para os olhos das pessoas para tentar fugir ás notícias sobre o que se passou com as prompts que usaram de professores matemáticos para no final dizerem que foi a AI a resolver, pesquisem sobre Tristan Buckman e como ele se queixa que usaram as suas prompts para resolver um problema matemático que dava acesso a um premio de milhão de dólares…

    Responder
  2. Max says:
    13 de Setembro de 2026 às 09:51

    Uma boa leitura para os fins de semana. Como me parece que o maior perigo da IA está no seu uso por alguém numa garagem destaco do relatório:
    “Ataques sofisticados já não exigem atacantes sofisticados. As capacidades de cibersegurança dos modelos de IA reduziram a lacuna de recursos e ferramentas que antes separava operações estatais altamente financiadas de atores individuais. Nos estudos de caso apresentados abaixo, um “hackista” a utilizar chaves de API roubadas, indivíduos isolados com motivações financeiras e um operador de espionagem estatal mantiveram, cada um, campanhas contra múltiplas vítimas que, há apenas um ano, teriam exigido múltiplos especialistas qualificados e conhecimentos altamente técnicos.”
    (P.S. Recorram ao Gemini para traduzir porque é “aquela máquina”. O termo “hackista” é meu, para referir quem desenvolve atividades de hacker sem precisar de grandes habilidades)

    Responder

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