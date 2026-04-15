É oficial: aprovado projeto de lei para travar a construção de novos centros de dados nos EUA

O parlamento do Maine aprovou um projeto de lei que poderá tornar este estado o primeiro nos Estados Unidos da América (EUA) a impor uma suspensão sobre novos centros de dados. Este travão surge num momento em que a oposição dos consumidores a estas instalações se adensa, devido ao impacto nas faturas de energia doméstica e no ambiente.

Segundo a Reuters, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Representantes por 79 votos contra 62, tendo passado no Senado por 21 votos contra 13 no mesmo dia.

O projeto de lei, que ainda necessita da aprovação final da governadora democrata Janet Mills, visa suspender as autorizações para centros de dados que exijam mais de 20 megawatts (MW) de energia até outubro de 2027, enquanto um conselho nomeado pelo estado analisa o seu impacto na rede local, nas faturas de eletricidade, no ar e na água.

A governadora, que não respondeu de imediato ao pedido de comentário da Reuters, ontem, insistiu no sentido de uma isenção para um projeto de menor escala que está em desenvolvimento, que reutiliza infraestruturas existentes e não terá um impacto significativo na rede elétrica nem nas faturas de energia.

11 estados ponderam suspender construção de novos centros de dados

Se o projeto de lei for aprovado, o Maine servirá como caso de estudo para outros estados que têm debatido medidas semelhantes.

Até ao momento, 11 estados estão a ponderar legislação que travaria ou limitaria o desenvolvimento de centros de dados.

Na sequência de uma forte contestação às propostas de centros de dados por parte das grandes empresas tecnológicas, a administração de Donald Trump conseguiu que essas empresas assinassem um compromisso voluntário na Casa Branca, no mês passado.

No âmbito desse compromisso, as empresas deverão assumir os custos da nova geração de eletricidade para alimentar os seus centros de dados.

Antes disso, no mês passado, dois parlamentares democratas, o senador Bernie Sanders e a deputada Alexandria Ocasio-Cortez, apresentaram legislação para suspender toda a construção de centros de dados até que o Congresso aprove legislação sobre segurança em Inteligência Artificial.

O senador republicano Josh Hawley, do Missouri, e o senador de Connecticut Richard Blumenthal apresentaram, também, legislação destinada a proteger os consumidores de aumentos nas faturas de energia relacionados com os centros de dados.

Segundo The Wall Street Journal, conforme vimos no início deste mês, o objetivo do projeto de lei é dar ao estado tempo para avaliar o impacto da expansão dos centros de dados no ambiente e nos preços da eletricidade.

Afinal, o estado de Maine tem alguns dos preços de eletricidade residencial mais elevados do país e os legisladores receiam que a expansão destes centros, altamente consumidores de energia, possa aumentar ainda mais os custos.

A aprovação desta lei poderá desencadear um efeito dominó em todo o país.

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