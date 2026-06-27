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Desinformação pró-Rússia “engana” chatbots de IA, e a língua usada faz a diferença

· Inteligência Artificial 1 Comentário

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Art says:
    27 de Junho de 2026 às 09:51

    Isso prova que o nível da inteligência artificial já é idêntico ao nível de inteligência da maioria da geração Z.

    Gastaram milhares de milhões para criar artificialmente uma réplica da geração Z. Já temos tantos na sociedade sem utilidade nenhuma para quê criar mais.

    Responder

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