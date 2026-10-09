Criar jogos só com ideias e palavras: Google apresenta o Playground!

Esta semana, a Google apresentou o Playground, uma plataforma experimental que permite criar, jogar e partilhar jogos personalizados apenas com descrições escritas, sem necessidade de saber programar.

A criação de videojogos esteve durante muito tempo reservada a quem dominava motores de jogo complexos e tinha conhecimentos técnicos para os utilizar.

Por forma a quebrar esta barreira, a Google desenvolveu o Playground, uma experiência do Google Labs que transforma ideias em jogos através de uma interface conversacional, onde o utilizador descreve o que quer construir e testa o resultado de imediato.

Como funciona a criação de jogos

O processo baseia-se numa conversa com a plataforma, por via da qual o utilizador pode criar sobre uma tela em branco. Além disso, pode recorrer a pedidos iniciais já preparados, ou usar o apoio guiado para estruturar o conceito. Depois de o jogo estar a funcionar, é possível pedir alterações à física, às regras, às personagens ou ao cenário, mantendo o controlo da direção criativa desde a ideia inicial até à versão final.

A página oficial da ferramenta refere ainda géneros de partida como trivia, tower defense e corridas, embora seja possível criar algo de raiz.

Jogar e partilhar no browser

Por ser baseado no browser, o Playground permite jogar tanto no telemóvel como no computador, e inclui um catálogo de jogos criados pela comunidade, de que são exemplo o Snooze Jump, um jogo de plataformas, e o Word Cube, um desafio de palavras em 3D.

Quem criar um jogo pode mantê-lo privado, partilhá-lo através de uma ligação com amigos e familiares ou publicá-lo na galeria Explore, aberta a toda a comunidade. Há ainda tabelas de classificação e modo multiplayer em alguns géneros, e quem tiver um perfil Play Games pode escolher um nome de utilizador, marcar jogos de que gosta e seguir outros criadores.

A galeria usa as avaliações dos jogadores e a atividade de jogo para destacar os títulos mais recentes, criativos e divertidos. Segundo a Google, todos os jogos publicados passam por verificações de segurança alinhadas com as diretrizes da comunidade, a que se junta a possibilidade de denúncia por parte dos utilizadores.

Unity Spark a caminho

Para criadores que queiram ir mais longe, a Google anunciou que o Playground vai passar a oferecer uma integração com o Unity Spark, que dará acesso a mecânicas de nível profissional, a capacidades 3D de alta fidelidade e à flexibilidade do runtime do Unity.

A integração encontra-se em fase de testes, com um beta fechado previsto para breve, e os jogos criados desta forma ficarão disponíveis para todos os utilizadores do Playground.

Disponibilidade limitada aos EUA

O Playground arrancou para utilizadores com 18 ou mais anos nos Estados Unidos da América (EUA), com um acesso à criação por níveis que será disponibilizado consoante a subscrição Google AI de cada utilizador. Para já, não foi divulgada qualquer data para a chegada a Portugal ou à Europa.