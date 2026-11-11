Como os EUA estão a usar IA para evitar atrasos nos voos

A Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos (em inglês, FAA) está a implementar o chamado Strategic Management of Airspace, Routes and Trajectories (SMART), uma ferramenta de gestão de tráfego aéreo com apoio de Inteligência Artificial (IA). Segundo os números divulgados em exclusivo à Fox News Digital, o sistema já contribuiu para reencaminhar quase 180 voos, com um total aproximado de 24 mil passageiros, de modo a evitar congestionamento.

De acordo com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos (em inglês, DOT), os voos reencaminhados registaram uma redução média do tempo de voo superior a 10 minutos e uma poupança média de quase 80 galões de combustível por voo, o que corresponde a cerca de 300 litros. Como exemplo, o departamento refere um voo com 147 passageiros entre o Aeroporto Nacional Ronald Reagan, em Washington, e o Aeroporto Internacional de Orlando, em outubro, para o qual o SMART recomendou uma rota mais a oeste. Uma vez aceite pelos controladores, encurtou o percurso em 11 milhas náuticas (cerca de 20 km) e poupou seis minutos de voo.

A tecnologia por detrás do SMART

Em funcionamento há quase seis semanas, segundo o Departamento de Transportes (em inglês, DOT), o sistema reúne 200 fluxos de dados, entre os quais as condições meteorológicas, as trajetórias dos voos, o fluxo de tráfego e métricas sobre a dotação de controladores, numa plataforma centralizada. Com base nessa informação, o sistema com apoio de IA ajuda os especialistas a antecipar onde poderá surgir congestionamento e a recomendar rotas mais eficientes antes de este se formar.

O SMART não dirige aeronaves nem substitui os controladores de tráfego aéreo. Por sua vez, uma equipa de especialistas em aviação analisa e valida os dados do sistema antes de enviar as recomendações de planeamento ao Centro de Comando do Sistema de Controlo de Tráfego Aéreo da FAA, que as reencaminha para as instalações locais de controlo, onde os responsáveis decidem se as aceitam.

FAA’s SMART platform built by Air Space Intelligence under an $875M contract is rolling out nationwide. The AI tool analyzes ~200 data streams to predict congestion or weather issues and recommend route or timing adjustments before they occur. https://t.co/YI7cV7Puna — Dagnum² (@Dagnum_PI) November 10, 2026

Meteorologia e expansão

Segundo o DOT, a abordagem atual da FAA em caso de mau tempo passa por bloquear grandes secções retangulares do espaço aéreo afetadas por tempestades, apesar de estes fenómenos terem frequentemente formas irregulares e de poderem existir corredores seguros disponíveis.

O SMART pretende oferecer uma imagem mais clara da evolução das condições meteorológicas, permitindo identificar rotas alternativas e determinar quando o espaço aéreo restringido pode ser reaberto em segurança.

PROOF OUR SKIES ARE GETTING SMART-ER Every day, I’m posting an example of how our new air traffic control management system — SMART — is saving YOU from endless delays and cancellations. Last week, a flight out of Fort Lauderdale-Hollywood International Airport carrying 119 passengers was supposed to hit bad weather. The initial plan was to fly around the storm. That’s when experts in our SMART lab stepped in. Using predictive weather models, the lab developed a new, faster and shorter route. The change saved flyers from a 33 minute delay! Less time on the tarmac. More time at your destination. That’s the power of SMART — more to come 🛫 @FAANews — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 10, 2026

A implementação foi inicialmente limitada à Região da Capital Nacional, em setembro, e em outubro tiveram início os trabalhos de validação com os centros de controlo de tráfego aéreo em rota de Miami, Jacksonville e Atlanta. A FAA pretende continuar os testes com o objetivo de alargar o sistema aos 22 centros do país.

Uma amostra (muito) reduzida

Os resultados iniciais envolvem uma parte relativamente pequena dos voos domésticos nos Estados Unidos da América (EUA). Nos 30 aeroportos mais movimentados do país operam cerca de 6,5 milhões de voos por ano, dos quais aproximadamente 300 mil recebem reencaminhamentos antes da partida e 3,6 milhões enfrentam reencaminhamentos, vetorização ou esperas já em voo, pelo que os cerca de 180 voos, que correspondem apenas a algumas semanas de operação, representam uma fração reduzida do total.

Apesar de os dados serem do próprio DOT, o secretário dos Transportes, Sean Duffy, afirmou, numa declaração enviada à Fox News Digital, que o SMART irá reduzir drasticamente os atrasos, aliviar a pressão sobre os controladores e baixar os preços das viagens.