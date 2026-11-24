O ChatGPT, da OpenAI, e o Claude, da Anthropic, são dois dos nomes mais conhecidos da Inteligência Artificial (IA) e ficaram bastante mais capazes nos últimos meses, ao ponto de já não se limitarem a responder a perguntas simples. Assim sendo, qual deles faz mais sentido usar?

Com a IA a evoluir vertiginosamente, as duas empresas têm seguido caminhos diferentes:

O ChatGPT evoluiu para um assistente de utilização geral, com ferramentas que vão da geração de imagens e das conversas por voz à programação e à pesquisa;

evoluiu para um assistente de utilização geral, com ferramentas que vão da geração de imagens e das conversas por voz à programação e à pesquisa; O Claude tem apostado na escrita, na programação e na execução de tarefas mais complexas, suportado por uma coleção crescente de ferramentas de produtividade.

Assim sendo, apesar de a resposta ser pouco apelativa, a verdade é que optar por um ou pelo outro depende das tarefas que os utilizador precisa que eles desempenhem.

Maiores diferenças entre o Claude e o ChatGPT

✍️ Escrita

Na escrita, o Claude tem a reputação de produzir texto de aspeto mais natural, especialmente em conteúdos longos, além de seguir bem instruções detalhadas e de manter o tom e o estilo ao longo de várias rondas de edição. Assim, é um bom ponto de partida para quem está a escrever um documento extenso.

Apesar de ser satisfatório na escrita, o ChatGPT distingue-se pela flexibilidade, pois permite reescrever um texto em vários tons, sugerir títulos ou simplificar uma explicação complexa para um principiante.

Não obstante, a qualidade da escrita é subjetiva e os resultados dependem do modelo utilizado e da clareza com que o utilizador descreve o que pretende.

🧠 Criatividade

No plano criativo, uma das maiores vantagens do ChatGPT está na variedade de tarefas que consegue cumprir na mesma aplicação, nomeadamente a geração e a edição de imagens, e as conversas por voz, funcionalidades com versões limitadas no plano gratuito.

O Claude também alargou as suas capacidades criativas, em particular através dos Artifacts, que permitem criar conteúdos interativos, visualizações e aplicações. Contudo, estas ferramentas estão mais orientadas para a construção de experiências digitais úteis do que para a geração de imagens. Para quem alterna regularmente entre escrita, criação visual e conversa falada, o ChatGPT oferece uma experiência mais versátil.

👨‍💻 Programação e agentes de trabalho

A programação, nomeadamente o chamado vibe coding, tornou-se um dos principais campos de disputa entre as duas empresas. O Claude Code é o agente de programação da Anthropic e foi pensado para trabalhar diretamente com bases de código, compreender projetos existentes, fazer alterações e ajudar a resolver problemas complexos, tendo-se tornado popular entre programadores que querem um assistente integrado no seu ambiente de desenvolvimento.

A resposta da OpenAI é o Codex, que também navega por repositórios, escreve código, corrige erros e executa tarefas de desenvolvimento. Ambos vão muito além de gerar excertos de código num chat e conseguem assumir trabalhos maiores, com vários passos.

A maior diferença está muitas vezes na forma como os programadores preferem trabalhar, uma vez que o Claude Code tem fortes raízes no desenvolvimento através do terminal, ao passo que o Codex oferece fluxos de trabalho em vários ambientes e tarefas baseadas em agentes. Aparentemente, os limites de utilização e tokens gastam-se mais depressa com o Claude Code.

Existe também uma diferença de abordagem nos agentes de uso geral. Com o Cowork, a Anthropic tem apostado na ideia do Claude como “colega de trabalho”, capaz de assumir tarefas mais complexas que envolvem ficheiros, documentos e ferramentas ligadas, bastando ao utilizador descrever o resultado pretendido.

O ChatGPT segue um caminho semelhante com as suas próprias capacidades de agente, incluindo o ChatGPT Work e o Codex, mas dentro de um ecossistema mais vasto, que abrange também assistência conversacional, pesquisa, ferramentas criativas e agentes especializados. Nenhuma das abordagens é melhor por natureza, mas convém conhecer a diferença a quem procura um assistente que faça mais do que responder a perguntas.

Preço e planos em Portugal

Relativamente ao preço, ambas as empresas disponibilizam acesso gratuito, embora os limites de utilização e as funcionalidades variem.

Em Portugal, o plano Go do ChatGPT custa 7,99 euros por mês e o Plus 23 euros, valores que a OpenAI apresenta com IVA incluído nos planos pessoais. A OpenAI indica que o Go pode incluir anúncios, que o Codex e o ChatGPT Work têm acesso limitado nos planos Free e Go, e alargado a partir do Plus, e que só disponibiliza faturação mensal nos planos Go, Plus e Pro, este último disponível por 103 euros e descrito como ideal para investigação e programação.

No Claude, a Anthropic anuncia o plano Pro a 15 euros, o Max a 90 euros e o Ultra a 180 euros. O Pro inclui o Claude Code e o Cowork, que não estão disponíveis na versão gratuita.

Entretanto, os limites de utilização, o acesso a modelos mais potentes e as ferramentas incluídas podem tornar uma subscrição mais vantajosa do que outra, e quem pretende criar muitas imagens deverá inclinar-se para o ChatGPT.

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