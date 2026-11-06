Claude já pode aceder à sua conta bancária. Mas será boa ideia confiar finanças à IA?

A Anthropic anunciou o Personal Finance, uma nova funcionalidade do Claude que permite ligar contas bancárias e analisar as finanças pessoais com inteligência artificial (IA). A promessa é simplificar a gestão do dinheiro, mas levanta questões importantes sobre privacidade e segurança dos dados financeiros.

Claude passa a conhecer os seus movimentos bancários

O Personal Finance permite aos utilizadores associar as suas contas bancárias e cartões ao Claude e fazer perguntas sobre o dinheiro que têm, recebem ou gastam.

Por exemplo, será possível perguntar “Quanto gastei em restaurantes no último mês?”, “Que subscrições estou a pagar?” ou “Quanto dinheiro me sobra até ao próximo salário?”.

Em vez de consultar várias aplicações bancárias e fazer contas manualmente, recebe respostas em linguagem natural. O Claude consegue ainda identificar despesas invulgares, pagamentos duplicados e aumentos nas contas habituais.

A ferramenta permite também criar gráficos, calendários de pagamentos e painéis personalizados para acompanhar a situação financeira.

Claude terá acesso a informação sensível

Segundo a Anthropic, o acesso às contas é exclusivamente de leitura. Isto significa que o Claude não consegue transferir dinheiro, realizar pagamentos ou fazer investimentos. A ligação é estabelecida através da Plaid, uma plataforma especializada na comunicação entre aplicações e instituições financeiras. Desta forma, o Claude não recebe as palavras-passe bancárias.

Contudo, a IA pode consultar saldos, limites de crédito e até dois anos de histórico de transações das contas autorizadas.

A empresa garante ainda que as conversas realizadas na área Personal Finance não são utilizadas para treinar os seus modelos de IA.

Dar dois anos de dados financeiros a uma IA é boa ideia?

É aqui que surge a questão mais controversa. Embora o Claude não possa movimentar dinheiro, terá acesso a informações capazes de revelar muito sobre a vida de uma pessoa. Desde hábitos de consumo e locais frequentados até despesas médicas, rendimentos ou dificuldades financeiras.

E importa perceber que não poder movimentar dinheiro não é o mesmo que garantir a privacidade dos dados.

Estas informações passam a ser tratadas por serviços externos ao banco, sujeitos às respetivas políticas de privacidade. Além disso, desligar uma conta impede novas consultas, mas não significa necessariamente que toda a informação anteriormente partilhada desapareça do histórico de conversas.

Acresce que os modelos de IA podem cometer erros nas análises, pelo que qualquer conclusão financeira importante deve ser confirmada junto do banco.

O Personal Finance está a chegar gradualmente, em versão beta, aos subscritores dos planos Pro, Max e Ultra nos Estados Unidos. Ainda não existe uma data anunciada para Portugal.

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