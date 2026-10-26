A Anthropic confirmou que o seu modelo de Inteligência Artificial (IA), o Claude, acedeu, por iniciativa própria, a dados agregados de votação do estado norte-americano da Geórgia, disponibilizados ao público mediante pagamento.

Primeiramente noticiado pelo Axios, este domingo, citando uma declaração da Anthropic feita no mesmo dia, o caso surge a poucos dias das eleições intercalares de novembro, marcadas para o dia 3, num contexto em que a Anthropic e a OpenAI têm vindo a divulgar episódios em que agentes de IA tomaram ações não autorizadas ou não previstas. Este episódio reforça as preocupações com o grau de controlo humano sobre estes sistemas.

O que aconteceu

Segundo o porta-voz da Anthropic, o modelo estava a ser usado internamente num projeto de estatística para recolher dados públicos e, sem que lho pedissem, solicitou um token para consultar um painel cuja informação é normalmente paga. A empresa garante que o Claude não acedeu ao sistema de registo de eleitores da Geórgia nem alterou ou extraiu registos de voto, tendo obtido apenas contagens agregadas. Tanto a Anthropic como responsáveis da Geórgia, citados pelo Axios, afirmam que o modelo contornou a paywall.

Anteriormente, a 9 de outubro, a Anthropic publicou um relatório sobre ações não intencionais do Claude em avaliações e em utilização interna, no qual descreve, sem nomear o estado, um caso compatível com este: o modelo percebeu, a partir de uma cópia arquivada do site de uma agência estatal, que o painel público emite um token a qualquer visitante, pediu um e consultou a base de dados sem pagar a taxa. O relatório indica que a Casa Branca foi informada e que cada agência envolvida foi notificada. O caso foi classificado como tendo de impacto real mínimo.

Impacto real é mínimo, mas reacende debate

A Anthropic afirma já ter implementado mitigações para bloquear este tipo de ações e, no relatório de 9 de outubro, refere que decidiu suspender o acesso à Internet em direto em todas as suas avaliações internas até confirmar que as medidas de segurança e monitorização funcionam de forma fiável, tendo ainda criado ferramentas de deteção e bloqueio automático destes comportamentos.

Segundo o Axios, a empresa notificou, há semanas, o gabinete do Secretário de Estado da Geórgia e a Casa Branca. Uma fonte não identificada afirma que responsáveis da administração pediram ao gabinete da Geórgia que fizesse uma divulgação pública mais cedo, sem sucesso, o que não foi confirmado por outra via.

Apesar de os dados serem públicos e agregados, e o relatório da Anthropic classificar como mínimo o impacto real dos casos que descreve, o episódio reforça a questão do controlo humano sobre sistemas capazes de contornar restrições por iniciativa própria, especialmente num domínio tão sensível como o eleitoral.

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