ChatGPT vai lembrar para fazer pausas, após preocupações com saúde mental

A IA sempre presente e com cada vez mais capacidades, leva a que os utilizadores estejam sempre a usar e a interagir. Claro que, como em muitas situações, esta constante dependência pode ter efeitos negativos, algo que a OpenAI quer acabar. Assim, a criadora do ChatGPT vai em breve mostrar lembretes para pausas. Isto após as preocupações com a saúde mental.

ChatGPT vai lembrar para fazer pausas

A OpenAI anunciou que o ChatGPT irá em breve ter notificações. Estas vão ser úteis para lembrar os utilizadores de fazerem pausas caso estejam numa conversa particularmente longa com a IA. Esta nova funcionalidade faz parte dos esforços contínuos da OpenAI para incentivar os utilizadores a cultivar uma relação mais saudável com a assistente de IA.

No seu anúncio, a empresa sugere que os “lembretes gentis” vão surgir como pop-ups nas conversas. Os utilizadores terão de clicar ou tocar para continuar a utilizar o ChatGPT. “Só para validar”, diz o pop-up de exemplo da OpenAI. “Está a falar há algum tempo — seria uma boa altura para uma pausa?”. O sistema recorda os lembretes que alguns jogos mostram a quem jogar durante um longo período, embora haja um contexto diferente na funcionalidade ChatGPT.

A forma sempre encorajadora da IA da OpenAI e a sua capacidade de alucinar respostas factualmente incorretas ou perigosas levaram os utilizadores por caminhos obscuros. Alguns dos utilizadores cujos delírios do ChatGPT alimentava já tinham um historial de doença mental. Ainda assim, o chatbot ainda fazia um mau trabalho ao interromper consistentemente conversas prejudiciais.

A OpenAI reconhece algumas destas deficiências na sua publicação no blogue e afirma que o ChatGPT será atualizado no futuro para responder com mais cuidado a “decisões pessoais de alto risco”. Em vez de fornecer uma resposta direta, a empresa afirma que o chatbot ajudará os utilizadores a refletir sobre os problemas, a fazer perguntas e a listar prós e contras.

A OpenAI quer obviamente que o ChatGPT seja útil, encorajador e agradável de utilizar, mas não é difícil incorporar estas qualidades numa IA que está sempre a lisonjear. A empresa foi forçada a reverter uma atualização do ChatGPT em abril, que fazia com que o chatbot respondesse de formas irritantes e excessivamente agradáveis.

Fazer pausas no ChatGPT, e deixar a IA fazer coisas sem a sua participação ativa, tornará problemas como este menos visíveis. Ou, pelo menos, dará tempo aos utilizadores para verificarem se as respostas fornecidas pelo ChatGPT estão corretas.