Quem compra um portátil novo com Windows 11 sabe bem que os primeiros minutos servem, quase sempre, para remover programas indesejados. Agora há mais um nome nessa lista. A Lenovo começou a enviar computadores empresariais com a aplicação de ambiente de trabalho do ChatGPT já instalada de fábrica. O bloatware de inteligência artificial chegou aos PCs.

A novidade surgiu num documento de suporte da OpenAI detetado pelo portal Windows Latest e visa, para já, o segmento profissional da fabricante, onde se incluem modelos como a linha Think. Não se trata apenas de um atalho discreto no menu Iniciar. A iniciativa chega acompanhada de incentivos financeiros para convencer as empresas a manterem a ferramenta ativa.

100 dólares por licença, mas com letras pequenas

Para acelerar a adoção corporativa, a OpenAI está a atribuir créditos promocionais a quem ativar o serviço nestes portáteis elegíveis. As organizações que já utilizam um espaço ChatGPT Business recebem um crédito total de 100 dólares assim que iniciarem sessão na aplicação pré-instalada. Já quem criar um novo espaço empresarial através desta campanha ganha 100 dólares por cada licença elegível comprada nos primeiros 90 dias.

As condições são apertadas e bloqueiam atalhos. Descarregar o ChatGPT manualmente noutro computador da Lenovo não qualifica a equipa para o bónus, porque o programa valida o hardware antes de creditar o valor. Só conta a cópia vinda de fábrica, acessível no menu Iniciar ou através das utilidades Lenovo Vantage e Lenovo Now, desde que atualizada para a versão 26.1117.31558 ou posterior.

O saldo entra na conta partilhada do espaço de trabalho, mas dura pouco: os créditos expiram 60 dias depois de adicionados. As duas modalidades não acumulam, o valor não desconta nas mensalidades da subscrição e não serve para consumos na API. Para o utilizador doméstico, nada mudou nem há qualquer oferta semelhante à vista.

O velho problema do software pré-instalado no Windows 11

Ninguém discute a utilidade do ChatGPT, mas pré-instalá-lo em portáteis que passam facilmente os 2.000 dólares agrava um vício antigo no Windows. A Microsoft já integra o Copilot de origem e os fabricantes multiplicam notificações comerciais intrusivas. A HP dispara pop-ups no HP Support Assistant para forçar o Bing nos browsers, e até monitores LG UltraGear chegaram a empurrar avisos do antivírus McAfee via Windows Update até a Microsoft intervir.

Sem números oficiais sobre quantas máquinas já saem da linha de montagem com a aplicação, o acordo entre a Lenovo e a OpenAI mostra que a disputa por utilizadores saiu do browser e passou para o primeiro arranque do sistema. Se a parceria alastrar às gamas Yoga e Legion, o ecrã inicial de configuração do Windows 11 vai ganhar ainda mais concorrência que ninguém pediu.