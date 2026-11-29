Bloatware de IA no Windows 11: ChatGPT de fábrica e OpenAI paga 100 dólares
Quem compra um portátil novo com Windows 11 sabe bem que os primeiros minutos servem, quase sempre, para remover programas indesejados. Agora há mais um nome nessa lista. A Lenovo começou a enviar computadores empresariais com a aplicação de ambiente de trabalho do ChatGPT já instalada de fábrica. O bloatware de inteligência artificial chegou aos PCs.
A novidade surgiu num documento de suporte da OpenAI detetado pelo portal Windows Latest e visa, para já, o segmento profissional da fabricante, onde se incluem modelos como a linha Think. Não se trata apenas de um atalho discreto no menu Iniciar. A iniciativa chega acompanhada de incentivos financeiros para convencer as empresas a manterem a ferramenta ativa.
100 dólares por licença, mas com letras pequenas
Para acelerar a adoção corporativa, a OpenAI está a atribuir créditos promocionais a quem ativar o serviço nestes portáteis elegíveis. As organizações que já utilizam um espaço ChatGPT Business recebem um crédito total de 100 dólares assim que iniciarem sessão na aplicação pré-instalada. Já quem criar um novo espaço empresarial através desta campanha ganha 100 dólares por cada licença elegível comprada nos primeiros 90 dias.
As condições são apertadas e bloqueiam atalhos. Descarregar o ChatGPT manualmente noutro computador da Lenovo não qualifica a equipa para o bónus, porque o programa valida o hardware antes de creditar o valor. Só conta a cópia vinda de fábrica, acessível no menu Iniciar ou através das utilidades Lenovo Vantage e Lenovo Now, desde que atualizada para a versão 26.1117.31558 ou posterior.
O saldo entra na conta partilhada do espaço de trabalho, mas dura pouco: os créditos expiram 60 dias depois de adicionados. As duas modalidades não acumulam, o valor não desconta nas mensalidades da subscrição e não serve para consumos na API. Para o utilizador doméstico, nada mudou nem há qualquer oferta semelhante à vista.
O velho problema do software pré-instalado no Windows 11
Ninguém discute a utilidade do ChatGPT, mas pré-instalá-lo em portáteis que passam facilmente os 2.000 dólares agrava um vício antigo no Windows. A Microsoft já integra o Copilot de origem e os fabricantes multiplicam notificações comerciais intrusivas. A HP dispara pop-ups no HP Support Assistant para forçar o Bing nos browsers, e até monitores LG UltraGear chegaram a empurrar avisos do antivírus McAfee via Windows Update até a Microsoft intervir.
Sem números oficiais sobre quantas máquinas já saem da linha de montagem com a aplicação, o acordo entre a Lenovo e a OpenAI mostra que a disputa por utilizadores saiu do browser e passou para o primeiro arranque do sistema. Se a parceria alastrar às gamas Yoga e Legion, o ecrã inicial de configuração do Windows 11 vai ganhar ainda mais concorrência que ninguém pediu.
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