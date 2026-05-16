ChatGPT agora pode gerir o seu dinheiro usando a IA! Mas será que queremos isso?

A OpenAI iniciou os testes de uma das suas funcionalidades mais sensíveis até à data. Falamos da capacidade de ligar contas bancárias ao ChatGPT para que o assistente possa analisar despesas, saldos e transações utilizando os dados reais do utilizador. Mas será que este é um passo que os utilizadores querem e devem usar?

ChatGPT pode gerir o seu dinheiro com a IA

A OpenAI acaba de abrir uma porta particularmente sensível para o ChatGPT. Alguns utilizadores passam a poder ligar as suas contas bancarias a esta IA para poder ver os saldos, transações, investimentos e dívidas. A ideia é conseguir responder a questões financeiras com um contexto muito mais real.

A nova funcionalidade chega numa espécie de fase de pré-visualização e, por enquanto, está limitada a um pequeno grupo de utilizadores. É para os que possuem o ChatGPT Pro nos Estados Unidos e utilizam a IA no PC e no iOS. Ainda assim, a iniciativa é significativa porque coloca a OpenAI numa das áreas onde é mais difícil conquistar a confiança do público: as finanças pessoais.

OpenAI entra numa área muito sensível

Segundo a OpenAI, esta nova experiência financeira permite aos utilizadores ligar contas através do Plaid. Este suporta mais de 12.000 instituições financeiras. Após a autenticação, o ChatGPT sincroniza e categoriza os dados para exibir um painel com despesas, subscrições, pagamentos, pagamentos futuros, desempenho da carteira de investimentos e muito mais.

A própria empresa comercializa-o como uma forma de passar de respostas genéricas para uma ajuda muito mais útil e personalizada. Em vez de falar em termos gerais sobre poupança, hipotecas ou investimentos, o ChatGPT pode responder tendo em conta a situação específica e o que informou sobre os objetivos ou hábitos.

No entanto, a empresa esclareceu algo muito importante desde o início. O ChatGPT pode ajudar a compreender melhor as finanças, mas não substitui a consultoria financeira profissional. Este esclarecimento é lógico, embora, na realidade, não altere a questão fundamental. Está a ser dado acesso aos dados mais sensíveis que existem.

Será que utilizadores querem mesmo isso?

Embora a OpenAI afirme que o ChatGPT não consegue visualizar os saldos completos das contas nem alterá-los, na realidade acede a informação sensível suficiente para traçar um retrato bastante preciso da vida financeira do utilizador. Além disso, a empresa confirma que as definições de formação do modelo ainda dependem dos controlos de dados que cada utilizador ativou no ChatGPT.

Por outro lado, a OpenAI esclarece que os utilizadores podem desligar as suas contas a qualquer momento na secção "Definições" e que, após isso, os dados sincronizados serão eliminados dos seus sistemas após 30 dias. No entanto, esta desconexão não elimina automaticamente qualquer informação financeira já armazenada no histórico da conta, que deve ser eliminada separada e manualmente.