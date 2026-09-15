CEO da Nvidia diz a Trump: “Não vamos deixar a IA abrandar”

Durante uma conferência tecnológica, o líder da Nvidia, Jensen Huang, surpreendeu a assistência ao atender uma chamada telefónica de Donald Trump, que assegurou o total apoio ao avanço da inteligência artificial (IA).

O telefonema inesperado de Trump em palco

O diretor executivo da Nvidia encontrava-se no prestigiado evento All-In Summit, em Los Angeles, quando recebeu uma chamada impossível de ignorar.

No palco, acompanhado pelos investidores e conselheiros do podcast All-In, Huang decidiu colocar o antigo presidente dos Estados Unidos em alta-voz, gerando um momento insólito que quebrou todos os protocolos tradicionais de comunicação.

Donald Trump aproveitou a oportunidade para elogiar o empresário, brincando com o facto de o criador dos chips mais complexos do planeta precisar de apoio técnico para projetar o som da chamada.

Debate sobre desacelerar a IA

Antes da interrupção telefónica, o painel debatia a proposta de Dario Amodei, CEO da Anthropic, que defende uma redução no ritmo de desenvolvimento da tecnologia. Embora figuras como Elon Musk e Sam Altman já tenham manifestado concordância com esta pausa, Jensen Huang mantém uma postura de expansão contínua.

Trump reforçou esta visão de crescimento, argumentando que qualquer tentativa de abrandamento favoreceria apenas os adversários geopolíticos e económicos dos Estados Unidos, classificando os apelos à suspensão como uma verdadeira manobra política.

A contestação pública e o futuro dos centros de dados

Apesar do entusiasmo dos líderes políticos e tecnológicos, a expansão desta infraestrutura enfrenta forte resistência por parte da população local.

Estudos recentes indicam que a larga maioria dos cidadãos norte-americanos rejeita a construção de novos centros de dados nas suas regiões, apontando o enorme impacto no consumo de recursos naturais e a subida do custo de vida como principais preocupações.

Ainda assim, a mensagem política foi clara no sentido de que o progresso do setor da IA não será travado.

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