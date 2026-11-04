Bolha da IA rebentou na China? Índice tecnológico de Xangai cai 40% em 4 meses

A China está a viver aquilo que pode ser o primeiro rebentamento real da bolha da inteligência artificial (IA), com o índice tecnológico de Xangai a cair 40% desde julho e a evaporar 480 mil milhões de dólares em capitalização.

Uma queda histórica no mercado chinês

O fecho de outubro foi extremamente agitado nos mercados globais. A Anthropic publicou finalmente os documentos para uma futura entrada em bolsa, enquanto as grandes tecnológicas mundiais tremeram, com a Google a liderar uma das quedas mais sonoras.

Na China, esse tremor transformou-se num verdadeiro colapso. Nos últimos quatro meses, a indústria de IA e semicondutores do país perdeu 40% do seu valor.

Há poucos dias, a Reuters publicou um artigo intitulado “a bolha da IA já rebentou na China”. Depois de meses a ouvir Jensen Huang defender que não existe qualquer bolha e que esta situação é totalmente diferente de qualquer outra vivida anteriormente, a realidade mostra que o STAR50, o índice de Xangai que reúne as principais empresas de IA e semicondutores da China continental, perdeu 40% desde o seu máximo em julho.

Isto representa 480 mil milhões de dólares de capitalização evaporados. A notícia não veio isolada: o CSI300, índice das grandes empresas cotadas do país, caiu 20% desde os máximos de julho. A Reuters compara com o Nasdaq norte-americano, que acumula uma queda de 6% desde o seu recorde, atingido apenas três semanas antes.

O peso da IA no mercado chinês

Esse valor de 40%, isolado, pode não dizer muito, mas a Goldman Sachs afirma que as ações de IA chinesas representam 42% da capitalização do mercado do país e 57% da negociação nas bolsas continentais e de Hong Kong.

Nos Estados Unidos, o mercado é dominado pelos grandes investidores institucionais; na China, são os pequenos investidores que mandam, e poucos escaparam à queda. Vários casos ilustram esta realidade:

Unitree (robôs humanoides) recebeu uma procura de retalho 8000 vezes superior à oferta e as suas ações caíram para metade desde que começaram a ser cotadas.

recebeu uma procura de retalho 8000 vezes superior à oferta e as suas ações caíram para metade desde que começaram a ser cotadas. CXMT (memórias) perdeu mais de um quarto do seu valor no último mês.

perdeu mais de um quarto do seu valor no último mês. MetaX e Moore Threads (chips) dispararam 700% e 400%, respetivamente, na sua estreia em 2025, mas já perderam metade do valor desde julho deste ano.

dispararam 700% e 400%, respetivamente, na sua estreia em 2025, mas já perderam metade do valor desde julho deste ano. Zhongji Innolight e Eoptolink (componentes óticos) caem perto de 60% desde os máximos deste verão.

Contudo, há uma nuance: apesar da queda evidente nas últimas semanas, a situação é muito melhor do que há um ano, se olharmos para o gráfico de longo prazo.

O que desencadeou a queda?

Segundo a análise da Bloomberg, a venda global de hardware de IA atingiu com mais força as ações chinesas depois de os investidores estrangeiros terem afluído em massa ao setor durante o trimestre anterior. Há também casos como os da Zhongji Innolight e Eoptolink, em que a maquinaria abrandou devido ao avanço de Washington no sentido de as proibir como fornecedoras de equipamento para os centros de dados dos EUA.

No caso destas duas empresas, a situação está pior do que há pouco tempo, o que pode refletir a dificuldade de vender fora da China.

A Reuters, por seu lado, salienta que não há um gatilho evidente. Existem as questões dos preços elevados, das cargas fiscais e da ameaça de os países ocidentais proibirem componentes chineses, mas nada que devesse ter provocado um desmoronamento como o que se verificou.

Como a própria Reuters observa, o STAR50 ainda negoceia a cerca de 100 vezes os seus lucros dos últimos 12 meses. Antes, estava em 250 vezes, e foi isso que desabou. Os investidores receiam que a queda continue, mas é preciso ter em conta que o índice chinês não é, nem de longe, tão estável como outros, como o Nasdaq ou o Dow Jones.

Leia também: