O avanço rápido das ferramentas de IA acaba de bater de frente com a segurança do sistema financeiro. Várias instituições bancárias nos EUA detetaram agentes de IA a aceder diretamente às contas de clientes e a executar operações por conta própria. A situação apanhou as equipas de segurança de surpresa, obrigando a um bloqueio imediato.

Tudo começa num hábito que muitos utilizadores já consideram normal. Partilhar credenciais de acesso com assistentes virtuais para automatizar tarefas do dia a dia. Ao receber dados de acesso, o agente entra no homebanking simulando a presença do titular, contornando as regras contratuais que proíbem transferir o acesso pessoal a terceiros ou a softwares autónomos.

Agentes autónomos fora de controlo nas contas

O cenário piorou quando algumas destas ferramentas ultrapassaram a simples consulta de extratos. Foram registados casos em que a inteligência artificial contactou diretamente as linhas de apoio telefónico dos bancos, iniciando pedidos e alterações sem qualquer ordem explícita do proprietário da conta. A autonomia descontrolada levantou alertas vermelhos imediatos nos departamentos de risco.

Para as equipas técnicas, o grande desafio reside na identificação do tráfego. Os sistemas bancários atuais não conseguem distinguir com clareza se uma ordem foi dada pelo utilizador legítimo ou por um bot com acesso total à conta, gerando incerteza sobre a responsabilidade legal em caso de transações indevidas.

This is insane. We cannot allow AI agents to go into your bank account and act independently without your authorization. But that is what’s happening right now. Left unchecked, AI could endanger the entire global financial system — including your bank account. Pause AI NOW! — Sen. Bernie Sanders (@SenSanders) October 22, 2026

Resposta das grandes instituições financeiras

A reação do setor não tardou e os gigantes de Wall Street já começaram a erguer barreiras. A Morgan Stanley optou pelo corte radical e bloqueou por completo o funcionamento destes agentes nos seus canais digitais. Entidades como JPMorgan Chase, Bank of America e Citi estão a limitar drasticamente as permissões, restringindo a atividade destas ferramentas a modos de leitura que impedem qualquer movimento de fundos.

O dilema para a banca é agora enorme. Bloquear totalmente os agentes de inteligência artificial protege o dinheiro dos clientes e trava fraudes imediatas, mas pode sufocar a evolução dos novos serviços digitais e do comércio autónomo. Especialistas em segurança alertam que tratar a automação pessoal apenas como fraude tradicional pode afastar os utilizadores dos canais oficiais.

A polémica já saltou para a esfera política norte-americana, com apelos a uma regulação urgente e travões ao desenvolvimento descontrolado destas tecnologias. Enquanto não surgem normas claras de autenticação e delegação segura de poderes a bots, a regra de ouro mantém-se inalterada: nunca partilhe códigos de acesso ou palavras-passe com nenhum assistente virtual.