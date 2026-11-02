Argentina quer transformar-se num paraíso fiscal para a IA: eis o plano de Javier Milei

Enquanto os Estados Unidos e a Europa enfrentam crescente oposição local aos centros de dados para a Inteligência Artificial (IA), o presidente da Argentina Javier Milei promete uma abordagem sem regulação e propõe incentivos fiscais para atrair as gigantes da tecnologia à Patagónia.

Os centros de dados que alimentam a IA tornaram-se um dos temas mais polarizadores a nível mundial, com residentes e responsáveis políticos nos Estados Unidos e na Europa a contestarem a sua instalação. Neste contexto, o presidente argentino procura posicionar o país como um destino alternativo. Segundo a Associated Press, Javier Milei pretende captar o investimento estrangeiro de que a economia argentina, marcada por crises recorrentes, necessita, prometendo uma postura de não intervenção.

Perante a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington, Milei afirmou que o seu governo não vai regular a IA. Por sua vez, vai “deixá-la livre”.

Os registos de visitas obtidos pela agência indicam que, nos últimos meses, Milei e os seus colaboradores reuniram-se com várias figuras do setor, entre as quais o investidor Peter Thiel e representantes da OpenAI, da Amazon, da Google, da Oracle e de empresas de centros de dados. Registos do Ministério dos Negócios Estrangeiros mostram ainda que a Crusoe, que ajudou a construir o campus principal da OpenAI no Texas, solicitou, este ano, reuniões com responsáveis argentinos da área da energia para discutir investimentos apoiados pelo governo norte-americano.

Porquê a Patagónia

A aposta assenta tanto na geografia como na ideologia, uma vez que a Patagónia oferece grandes planícies abertas, onde as instalações podem ficar longe das zonas habitadas, um clima frio que ajuda ao arrefecimento dos equipamentos, ventos fortes para produção de eletricidade e, em Vaca Muerta, uma das maiores jazidas de xisto do mundo, que pode alimentar centrais elétricas.

O setor energético argentino, que já se encontra em expansão com a subida dos preços do petróleo provocada pela guerra no Irão, vê nos centros de dados um novo mercado, e a Pampa Energía, uma das maiores empresas de eletricidade do país, anunciou planos para fornecer grandes quantidades de energia a gás a um centro de dados junto a Vaca Muerta, estando à procura de promotores.

Para atrair empresas receosas da instabilidade económica do país, o governo propõe reduzir de 25% para 15% o imposto sobre o rendimento das empresas em projetos de, pelo menos, mil milhões de dólares nas áreas da IA e de outros setores emergentes, medida que aguarda aprovação do Senado. De acordo com a Associated Press, a proposta não obriga as empresas a reservar capacidade de computação para consumo local nem a divulgar o consumo de energia e de água.

Críticas e obstáculos à iniciativa de Javier Milei

O retorno para a população continua por esclarecer, uma vez que os centros de dados empregam relativamente poucas pessoas e, segundo o investigador Alan Rocha Varsanyi, do Observatorio Petrolero Sur, não se trata de infraestruturas pensadas para reforçar a soberania tecnológica argentina, considerando que a capacidade de computação será exportada para onde as empresas precisarem.

Sobre a falta de regras, o professor Nicolás Wolovick, da Universidade Nacional de Córdoba, alerta para o risco de a Argentina se transformar num “laboratório”, e um alto responsável do Governo, que não foi autorizado a falar publicamente, admite que a posição antirregulação dificulta a criação de um quadro legal claro, com empresas à espera de definições sobre o treino de IA com obras protegidas por direitos de autor e o envio de dados pessoais para o estrangeiro.

Alguns investidores aguardam ainda pelas eleições presidenciais do próximo ano, receando que um eventual novo governo reverta as reformas de Milei.

Leia também: