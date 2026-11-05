Anthropic pondera preços dinâmicos para tokens de IA conforme o “valor” da tarefa

A Anthropic, liderada por Dario Amodei, está a considerar uma mudança radical no seu modelo de negócio, propondo que os tokens gerados pelos seus modelos de IA tenham preços variáveis consoante o valor da tarefa.

Modelo de negócio atual

Atualmente, quase todos os rendimentos da IA provêm da venda por volume, com os preços baseados no uso a representarem cerca de 80% das receitas da Anthropic no primeiro semestre de 2026, segundo o documento S-1.

As subscrições correspondem aos restantes 20%. A ideia de Amodei, apresentada numa entrevista no início do ano, poderá alterar estas proporções.

Preços baseados no valor

Durante o podcast de Dwarkesh Patel, Amodei deu exemplos concretos: uma resposta comum, como instruir um utilizador a reiniciar o Mac, vale menos de um dólar, pois já foi dada milhões de vezes. Por outro lado, se o modelo ajudar uma empresa farmacêutica a reorganizar uma molécula, esses tokens podem valer dezenas de milhões de dólares. Assim, espera-se o surgimento de modelos de pagamento por resultados.

Defesa do modelo de API

Amodei também defendeu o atual modelo de API, considerando-o mais duradouro do que muitos supõem, pois permite aos programadores construir sobre as novas capacidades que os futuros modelos de IA oferecerem.

No primeiro semestre de 2026, a Anthropic obteve 16,3 mil milhões de dólares em receitas e tem mais de 600 mil milhões comprometidos em infraestrutura, podendo somar mais 150 mil milhões.

O compromisso total em computação ascende a cerca de 895,4 mil milhões, com 70 mil milhões exigíveis nos próximos 12 meses. Apesar do crescimento das receitas, a empresa registou perdas de 104 mil milhões, principalmente devido a um encargo contabilístico de 94 mil milhões ligado a acordos de financiamento.

Perante tais compromissos, vender tokens baratos torna-se insustentável, e o modelo de preços dinâmicos poderá encaixar nas contas… Das dos CEOs, não dos utilizadores.

Espera-se que a Anthropic entre na bolsa Nasdaq no final deste mês, mas permanecem dúvidas sobre como a empresa converterá a capacidade em receitas.

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