A Anthropic apresentou o Claude Ship, um conjunto de agentes de IA para rever, corrigir e aprovar pull requests, as propostas de alteração ao código. O serviço está em beta e destina-se aos planos Claude Team e Enterprise.

O que inclui o Claude Ship

Segundo a Anthropic, o Claude Ship foi anunciado hoje e acompanha cada pull request desde a revisão até à decisão de aprovação. As equipas escolhem onde o serviço funciona e que alterações continuam a exigir uma pessoa. O conjunto está em beta, mas uma das peças já está disponível em geral.

O Code Review é essa peça. Analisa as alterações sob várias perspetivas, verifica os resultados de forma crítica e publica-os no próprio pull request. Existem três níveis de profundidade, Quick, Standard e Deep, configuráveis por repositório.

Correções e aprovações automáticas

O PR Steward, ainda em beta, trata das verificações automáticas (CI) que falham, dos conflitos de integração e dos comentários dos revisores. Os programadores podem dar-lhe instruções com @claude ou pará-lo com @claude stop. Depois de cada alteração, comenta o que mudou e como desfazer, mas nunca aprova nem integra o código.

O Claude Approvals, também em beta, aplica uma política que a equipa escreve num ficheiro do repositório. Funciona como um CODEOWNERS mais inteligente, o ficheiro que indica quem revê cada parte do código. Pode aprovar alterações de rotina e exigir uma pessoa noutros casos.

Quanto custa e quem pode usar?

O comando /ship já começou a ser disponibilizado no Claude Code e na aplicação para computador. Quando a alteração está pronta, o programador executa-o e o Claude faz push, abre o pull request e trabalha no feedback, mas a integração depende das permissões e das regras do repositório.

A cobrança é feita por tokens, as unidades de texto que a IA processa, e o custo depende do número e do tamanho dos pull requests. Os administradores podem definir limites de gastos para o Code Review e o PR Steward. O Claude Approvals não tem taxa base, mas uma política que use a revisão do Claude gera custos mesmo em modo de observação.

Organizações com Zero Data Retention, com a configuração HIPAA ou com chaves de encriptação geridas pelo cliente não podem usar o serviço.

Os resultados da equipa do Claude Code

Os números da própria empresa apontam para ganhos na equipa do Claude Code. Entre junho e setembro, os pull requests integrados mais do que duplicaram e a proporção de alterações revertidas caiu mais de 40%.

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