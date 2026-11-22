A Inteligência Artificial continua a surpreender e poderá estar prestes a protagonizar um dos momentos mais importantes da história da matemática. Levent Alpöge, investigador da Anthropic, anunciou ter conseguido demonstrar a famosa Hipótese de Riemann com a ajuda do modelo de IA Claude.

Apresentada em 1859 pelo matemático alemão Bernhard Riemann, esta hipótese é considerada um dos problemas mais importantes da matemática moderna. Durante quase 170 anos, matemáticos de todo o mundo tentaram encontrar uma demonstração válida, sem sucesso.

Claude terá encontrado o caminho para a solução

Segundo Levent Alpöge, o trabalho foi desenvolvido ao longo de aproximadamente seis semanas, através de uma colaboração com o Claude.

O matemático explicou que, na fase final, o modelo de Inteligência Artificial conseguiu avançar significativamente mais depressa do que ele próprio.

A demonstração foi disponibilizada em Lean, uma linguagem de programação concebida para formalizar e verificar provas matemáticas. O resultado corresponde a uma biblioteca com cerca de 17 milhões de linhas de código.

O investigador revelou ainda que o trabalho conjunto produziu mais de 250 mil páginas de material matemático.

Duas organizações já verificaram a demonstração

A novidade ganhou ainda maior relevância a 21 de novembro, quando duas organizações ligadas ao desenvolvimento e validação de demonstrações matemáticas em Lean anunciaram que tinham verificado independentemente o trabalho.

A Lean Focused Research Organization e a Mathlib Initiative afirmaram ter confiança na correção da demonstração apresentada por Alpöge.

Esta verificação é particularmente importante porque o Lean permite confirmar formalmente os passos de uma demonstração matemática, reduzindo o risco de erros lógicos.

Ainda assim, a validação informática não substitui a análise e compreensão matemática do resultado pela comunidade científica. O trabalho terá de ser estudado e discutido por especialistas.

O que é a Hipótese de Riemann?

De forma simplificada, a Hipótese de Riemann está relacionada com a distribuição dos números primos.

Os números primos são aqueles que apenas podem ser divididos por 1 e por si próprios, como 2, 3, 5, 7, 11 ou 13.

Riemann desenvolveu uma função matemática, conhecida como função zeta de Riemann, que permite estudar padrões relacionados com a distribuição destes números.

A hipótese defende que todos os zeros não triviais desta função têm parte real igual a 1/2. Embora pareça uma afirmação bastante técnica, a sua demonstração permitiria aprofundar significativamente o conhecimento sobre a distribuição dos números primos.

O problema faz parte dos sete Problemas do Milénio, apresentados pelo Clay Mathematics Institute em 2000. Cada um tem associado um prémio de um milhão de dólares para uma solução reconhecida.