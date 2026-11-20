A Anthropic entrou na bolsa pela porta grande, registando a maior Oferta Pública Inicial (IPO) de sempre na história de Wall Street. Com o símbolo ANT no índice Nasdaq, a empresa responsável pelo Claude fixou o preço inicial das ações nos 83 dólares, superando a faixa esperada de 70 a 78 dólares. Esta operação permitiu arrecadar cerca de 81,3 mil milhões de dólares com a venda de 980 milhões de ações, batendo o anterior recorde da SpaceX, de junho deste ano.

Logo nos primeiros momentos de negociação, o apetite dos investidores fez disparar o valor dos títulos para os 111,50 dólares. Foi uma subida de 34% face ao preço de entrada. Esse salto momentâneo colocou a avaliação da empresa acima dos dois biliões de dólares (cerca de 1,9 biliões de euros). Ao longo da sessão, o ritmo acabou por acalmar e as ações estabilizaram perto dos 97 dólares. Manteve, ainda assim, a empresa confortavelmente acima da marca de um bilião de dólares de capitalização bolsista.

Fuga à dívida e os custos colossais da IA

A decisão de avançar para o mercado público responde a uma necessidade prática e urgente de financiamento sem agravar o endividamento. A Anthropic acumula já 6,2 mil milhões de dólares em dívida e continua a apresentar prejuízos contabilísticos avultados. É algo comum entre os laboratórios que desenvolvem modelos de ponta. Com os juros altos e os bancos cada vez mais cautelosos perante os gastos desenfreados do setor, vender ações tornou-se a via mais eficiente para garantir liquidez.

We’ve priced our IPO at $83 per share, with trading expected to begin on Nasdaq tomorrow. https://t.co/NJxt2pILrh Legal disclaimer: A registration statement relating to the Class A common stock was declared effective by the Securities and Exchange Commission on November 18, 2026. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus may be obtained, when available, from: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, by telephone at (866) 471-2526, or by email at prospectus-ny@ny.email.gs.com; or Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at prospectus@morganstanley.com — Anthropic (@AnthropicAI) November 18, 2026

Os números revelados nos documentos financeiros ajudam a perceber a dimensão do desafio. A empresa comprometeu-se a gastar cerca de 900 mil milhões de dólares nos próximos anos apenas em capacidade de computação e infraestruturas de centros de dados, dos quais 70 mil milhões têm de ser pagos já nos próximos doze meses. O encaixe financeiro desta operação serve precisamente para pagar essa fatura energética e de hardware sem sufocar a operação diária.

Pressão política e o fantasma de uma bolha

O momento escolhido para a estreia em bolsa não foi propriamente pacífico para o setor tecnológico. O mercado atravessa uma fase de nervosismo após a saída abrupta de Jensen Huang da liderança da Nvidia, um acontecimento que abalou a confiança dos investidores e provocou quedas acentuadas nas ações ligadas ao hardware de IA. A isto soma-se o receio crescente de que esteja a formar-se uma bolha especulativa semelhante à das empresas dot-com no início do século.

Além da volatilidade financeira, o ambiente político nos Estados Unidos promete complicar a vida à Anthropic e às suas rivais. A nova composição do Congresso norte-americano e a eleição de governadores em estados-chave como o Texas e a Geórgia trazem promessas de maior escrutínio regulatório e travões à construção de novos centros de dados. Resta agora perceber se a empresa liderada pelos irmãos Dario e Daniela Amodei consegue manter o fôlego perante a concorrência feroz da Google e a iminente entrada em bolsa da OpenAI.

Paralelamente ao impacto institucional, esta operação transforma centenas de funcionários da empresa em milionários da noite para o dia, permitindo-lhes finalmente vender as suas participações acumuladas desde a fundação em 2021.