Amazon andava desaparecida! Agora, prepara-se para investir 100 mil milhões de dólares em IA

Depois de um relativo afastamento, a Amazon está a regressar ao centro das atenções com uma estratégia ousada para o futuro da inteligência artificial (IA). A gigante do e-commerce e dos serviços na cloud está determinada a consolidar a sua posição neste setor e pretende investir 100 mil milhões de dólares em IA em 2025.

Durante a apresentação dos resultados financeiros, Andy Jassy, CEO da Amazon, revelou planos ambiciosos para 2025.

No quarto trimestre de 2024, investimos 26,3 mil milhões de dólares em despesas de capital (capex), o que dá uma boa indicação do ritmo que pretendemos manter para o próximo ano.

Afirmou. Em termos práticos, isto traduz-se num investimento total de 100 mil milhões de dólares ao longo de 2025.

Amazon com foco absoluto na IA

Grande parte deste montante será canalizado para a divisão AWS, com o objetivo de expandir a infraestrutura necessária para suportar a crescente procura por soluções de IA. Isto inclui a construção de novos centros de dados, aquisição de equipamentos de comunicação de última geração e investimento em hardware avançado, essencial para alimentar sistemas de IA generativa.

A Amazon não é a única a apostar forte. A Alphabet, empresa-mãe da Google, revelou recentemente que prevê gastar 75 mil milhões de dólares em despesas de capital para 2025, enquanto a Microsoft anunciou um investimento de 80 mil milhões de dólares para expandir a sua capacidade em IA. A Meta também entrou nesta corrida, destinando cerca de 65 mil milhões de dólares para investimentos semelhantes ao longo do ano.

A eficiência destes enormes investimentos em IA tem sido questionada, especialmente depois da ascensão do modelo DeepSeek R1, que demonstrou ser possível desenvolver sistemas de ponta a custos significativamente reduzidos.

Apesar disso, as grandes tecnológicas parecem confiantes de que a expansão das suas infraestruturas é crítica para suportar a crescente utilização da IA no dia-a-dia.

Entre os projetos mais aguardados da Amazon está a nova versão da Alexa, equipada com capacidades de IA avançadas. A empresa convocou a imprensa para um evento especial a 26 de fevereiro, onde deverá apresentar esta evolução da assistente virtual, que pode tornar-se um elemento central no ecossistema da Amazon.

Anthropic e Olympus: as cartas na manga da Amazon

Embora tenha mantido um perfil mais discreto face a concorrentes como a OpenAI, Google e Meta, a Amazon tem reforçado a sua posição estratégica através de investimentos em startups promissoras. Um dos casos mais relevantes é a Anthropic, responsável pelo chatbot Claude, na qual a Amazon já investiu 8 mil milhões de dólares.

Este chatbot poderá ter um papel crucial no desenvolvimento da nova Alexa ou integrar outras plataformas da empresa.

Além disso, a Amazon tem vindo a trabalhar no Olympus, um Large Language Model (LLM) que, segundo rumores, possui o dobro dos parâmetros do GPT-4. Embora ainda não tenha sido oficialmente lançado, este sistema pode vir a competir diretamente com as soluções mais potentes do mercado.

A grande questão que se coloca é: será que a Amazon tornará o Olympus open-source, como fizeram a Meta e a DeepSeek com os seus modelos?

