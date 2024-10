Agora já pode usar o Gemini Live como gosta, em português de Portugal

A Google anunciou a expansão do Gemini Live, o seu assistente de IA conversacional, para português de Portugal. A novidade, que chegará gradualmente aos utilizadores Android nos próximos dias, permite interagir com o Gemini de forma natural e fluída, como se estivesse a conversar com um amigo.

Conversas mais naturais e personalizadas

Com o Gemini Live, é possível discutir ideias, explorar temas, praticar apresentações e até pedir sugestões para diversas situações, como planear eventos ou encontrar informação sobre temas específicos. O assistente acompanha o fluxo da conversa, permitindo interrupções, mudanças de assunto e aprofundamento em tópicos específicos.

A experiência de utilização pode ser personalizada com a escolha de uma de entre 10 vozes distintas, cada uma com o seu próprio tom e estilo. Além disso, o Gemini Live suporta conversas até dois idiomas em simultâneo no mesmo dispositivo, com planos para expandir o suporte para mais idiomas no futuro.

Integração ainda maior com apps Google

O Gemini Live integra-se também com outras aplicações Google em português de Portugal, facilitando o acesso à informação e a realização de tarefas nos serviços favoritos dos utilizadores. Através das Extensões, o Gemini pode aceder a dados de apps como o Gmail, Maps, YouTube, Google Calendar, Tarefas e Keep, entre outras.

Esta integração permite, por exemplo, pedir ao Gemini para encontrar uma receita enviada por e-mail e adicionar os ingredientes à lista de compras no Keep, ou verificar a disponibilidade na agenda antes de criar um lembrete para comprar bilhetes para um evento.

Disponibilidade desta novidade para todos

Para começar a utilizar o Gemini Live em português de Portugal, basta abrir a app Google no seu dispositivo Android, aceder às definições do Assistente Google e selecionar o idioma pretendido. A atualização está a ser lançada gradualmente para os utilizadores e deverá estar disponível para todos nos próximos dias.

Gemini Live, um assistente de IA para todos

Com a expansão do Gemini Live para mais idiomas e a integração com apps Google, a empresa reforça o seu compromisso em democratizar o acesso à inteligência artificial, oferecendo uma ferramenta poderosa e intuitiva para auxiliar os utilizadores nas suas tarefas diárias e na interação com a tecnologia.