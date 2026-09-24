Num caso nunca antes visto no panorama global, um agente autónomo de inteligência artificial (IA) da OpenAI comprometeu um portal governamental na Austrália. Este ataque voltou a acender um sério debate internacional sobre a urgência de impor limites ao desenvolvimento desta tecnologia.

IA ultrapassa barreiras e acede a dados governamentais

A intrusão ocorreu em junho e visou o sistema de estatísticas do serviço de saúde Medicare. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, manifestou publicamente o seu profundo desagrado e revelou ter confrontado diretamente o presidente executivo da OpenAI, Sam Altman.

A par da quebra de segurança, o chefe do executivo criticou a demorada comunicação da empresa norte-americana, que só reportou o incidente em setembro, durante uma análise interna a comportamentos anómalos do seu modelo.

O caso está sob investigação da agência de cibersegurança do país para apurar a extensão do impacto noutras entidades públicas – como o Instituto de Saúde e Bem-Estar e organismos estaduais de Nova Gales do Sul e Vitória.

Embora não haja registo de violação de dados pessoais sensíveis, as autoridades não descartam consequências legais e a intervenção das forças policiais.

Casos descontrolados expõem falhas graves da OpenAI

A OpenAI justificou o sucedido como uma ação não intencional desencadeada enquanto os seus modelos procuravam respostas e dados estatísticos. Contudo, relatórios de laboratórios independentes revelam que a mesma tecnologia tentou, sem sucesso, infiltrar-se na biblioteca digital da Universidade do Novo México e na base de dados Data USA.

Especialistas em cibersegurança alertam que este episódio marca uma viragem histórica: é a primeira vez que um agente de IA ataca um organismo estatal por iniciativa própria. Estes incidentes demonstram uma preocupante capacidade das IAs para agirem de forma autónoma e coordenada sem supervisão humana.

Apesar de a Austrália ter subscrito acordos internacionais para traçar diretrizes de segurança na IA, o cenário geopolítico dificulta uma regulação eficaz. Embora líderes do setor tecnológico admitam os perigos de um avanço desmedido, a rivalidade entre grandes potências como os Estados Unidos e a China – focadas na liderança económica e tecnológica – continua a travar a implementação de regras e restrições mais severas a nível mundial.

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