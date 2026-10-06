A voz de Meloni pode vir a ser marca registada na UE

Governos, entidades reguladoras e figuras públicas lidam com a rápida disseminação de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) capazes de replicar vozes e imagens de forma convincente. Neste contexto, a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu o registo da sua voz como marca junto do gabinete de Propriedade Intelectual da União Europeia (UE), seguindo o que já fizeram outras figuras públicas, como músicos e atores norte-americanos.

De acordo com os registos divulgados pelo gabinete europeu, o pedido inclui uma gravação áudio de quatro segundos em que a líder do governo italiano repete, em italiano, a frase “Io sono Giorgia Meloni“. A notícia foi inicialmente avançada pelo jornal La Repubblica e confirmada por fontes oficiais italianas, que pediram anonimato por não estarem autorizadas a falar sobre o assunto.

Curiosamente, a expressão “Io sono Giorgia” ficou amplamente conhecida após um comício, em 2019. Na altura, a afirmação “Eu sou Giorgia, eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou italiana, eu sou cristã” tornou-se um slogan e deu até título à sua autobiografia, publicada em 2021.

Um problema que já afetou Meloni diretamente

Nos últimos anos, circularam online imagens manipuladas de Meloni, algumas das quais chegaram a passar por autênticas. A primeira-ministra alertou que os deepfakes podem “enganar, manipular e prejudicar qualquer pessoa”, e apelou à verificação dos conteúdos antes de serem partilhados.

Em maio, depois de terem surgido imagens suas falsas, afirmou que, apesar de ela se conseguir defender, muitas outras pessoas não conseguem.

O pedido surge também depois de uma batalha legal iniciada pela própria política, em 2024, contra um homem acusado de criar e publicar imagens pornográficas aparentemente suas, mas falsas, num caso que continua pendente num tribunal italiano.

Entretanto, os meios de comunicação social italianos explicam que, mesmo que o pedido seja aprovado, o registo não impede de forma automática a replicação da voz por IA. Contudo, passaria a dar a Meloni uma ferramenta legal contra o uso não autorizado da sua voz.