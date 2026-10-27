A OPPO quer transformar o seu smartphone num verdadeiro assistente pessoal

A OPPO anunciou uma parceria com a Manus, plataforma de referência em Inteligência Artificial (IA) agêntica, para levar este tipo de experiências aos seus smartphones. As capacidades da Manus ficam integradas no AI Mind Pilot, o assistente da marca, ajudando os utilizadores a transformar tarefas complexas e com várias etapas em resultados prontos a usar.

As funcionalidades da Manus fazem a sua estreia no Agent Mode do AI Mind Pilot, disponível na série OPPO Find X10 com ColorOS 17, lançada na semana passada. Este modo vai além do formato pergunta-resposta: percebe o objetivo final do utilizador, divide-o em etapas, reúne a informação necessária, escolhe as ferramentas certas e entrega um resultado finalizado, trabalhando diretamente com os ficheiros e fotografias guardados no dispositivo.

Por exemplo, quem estiver a preparar uma viagem pode pedir ao assistente que organize o plano.

O AI Mind Pilot localiza bilhetes de avião, reservas de hotel e restaurante, bem como entradas em atrações espalhadas por várias aplicações, junta a informação relevante encontrada online e cria um itinerário dia a dia, sem que o utilizador tenha de reunir nada manualmente.

O mesmo princípio aplica-se a tarefas criativas e profissionais. Com um único prompt, é possível encontrar e organizar fotografias de uma viagem, localizar imagens específicas ou combinar ficheiros existentes com informação online para criar uma apresentação, uma proposta, um portfólio ou outro conteúdo pronto a utilizar.

Para Kai Tang, President of Software Engineering da OPPO, a IA agêntica representa uma mudança de paradigma: deixa de se limitar a responder a perguntas e passa a ajudar a concretizar tarefas.

Potência com controlo e privacidade

À medida que a IA passa de fornecer informação a trabalhar com o contexto pessoal e a executar tarefas, a privacidade, a segurança e o controlo do utilizador ganham importância. Segundo a OPPO, o AI Mind Pilot foi desenhado com estas prioridades no centro.

O ColorOS 17 recorre a modelos instalados no próprio dispositivo para compreender e organizar a informação localmente. Em tarefas locais, como localizar, organizar ou renomear ficheiros e fotografias, o conteúdo original permanece no dispositivo e não é partilhado com a Manus. Se uma tarefa exigir processamento externo, o AI Mind Pilot pede confirmação explícita ao utilizador antes de carregar ou partilhar qualquer conteúdo.

Assim, o utilizador decide a que informação o assistente acede, que ações executa e se o processamento externo é permitido. Com processamento no dispositivo e autorização transparente, a OPPO e a Manus procuram tornar a IA autónoma mais capaz, sem perder de vista a escolha e o controlo de quem a usa.

As funcionalidades do AI Mind Pilot baseadas na tecnologia Manus estão disponíveis, pela primeira vez, nos modelos da série OPPO Find X10 com ColorOS 17.