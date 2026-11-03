A OpenAI quer dar um nome mais simpático aos centros de dados

A OpenAI pretende promover a expressão “campus de computação” (em inglês, compute campuses) em vez de centros de dados para descrever as suas infraestruturas de computação, numa altura em que estas instalações enfrentam forte contestação nos Estados Unidos.

Os centros de dados tornaram-se um dos temas mais controversos da política norte-americana e são já uma questão relevante para os eleitores nas eleições intercalares. Assim sendo, ao Business Insider, um porta-voz da OpenAI confirmou que a empresa pretende propor o novo nome, que, nas suas palavras, descreve melhor a escala e o papel da infraestrutura que está a construir para a Inteligência Artificial (IA).

O porta-voz descreveu estes projetos como investimentos de longo prazo em computação, infraestrutura energética e trabalho qualificado, e acrescentou que a empresa quer que as comunidades que acolhem estas instalações ajudem a moldá-las e partilhem as oportunidades que delas resultam.

“Campus de computação” pode não resolver o problema

Os residentes das zonas visadas queixam-se de ruído, poluição, consumo de água, aumento das faturas de eletricidade e desvalorização das habitações. Segundo uma sondagem do Pew Research citada pelo Business Insider, 54% dos norte-americanos consideram que os centros de dados de IA são prejudiciais para o ambiente, e um inquérito divulgado em maio indicou que os norte-americanos se opõem mais a um centro de dados na sua vizinhança do que a uma central nuclear.

Sam Altman, diretor-executivo da OpenAI.

Empresas como a Meta, a Amazon e a Microsoft prometeram milhões de dólares às comunidades e escolas vizinhas dos seus centros de dados, e outras tentaram incentivos diretos, sem convencer muitas pessoas: na Pensilvânia, por exemplo, a NorthPoint Development prometeu 10 mil dólares a cada agregado familiar de Hazle Township, mas o pagamento só seria feito se o primeiro edifício do projeto fosse aprovado, e muitos residentes continuaram a recusar.

Em outubro, o presidente Donald Trump, que defende há muito a construção destas infraestruturas, afirmou que as empresas deveriam pagar um “dividendo” às comunidades, para conquistar o apoio da população.

Antes disso, em setembro, assinou uma ordem executiva que obriga os organismos federais a usar o termo “superinteligência”, em vez de “inteligência artificial”.

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