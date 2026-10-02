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Inteligência Artificial

A nova IA de Donald Trump virou-se contra o criador e acabou censurada

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Donald Trump apresentou uma grande novidade no ecossistema digital público com a estreia da plataforma America.gov. Este portal foi concebido para simplificar a vida dos cidadãos e acelerar processos do quotidiano, agregando serviços essenciais num único ponto. O grande destaque reside na integração de um assistente virtual inteligente, desenhado para esclarecer dúvidas em tempo real sobre a renovação de passaportes ou a inscrição em programas de saúde governamentais.

A promessa inicial garantia um sistema capaz de fornecer respostas rigorosas, funcionais e sem falhas operacionais aos utilizadores. O objetivo passava por modernizar o atendimento público através de modelos de linguagem, reduzindo filas de espera e automatizando tarefas repetitivas. Contudo, a estreia desta ferramenta rapidamente ganhou contornos inesperados quando o motor de conversação começou a ser testado para lá das simples rotinas de cariz administrativo.

Chatbot do governo contrariou o próprio presidente

Testes efetuados pela imprensa internacional colocaram à prova a coerência factual do sistema perante os discursos públicos e as posições de Donald Trump. O resultado gerou surpresa imediata no setor tecnológico: o assistente virtual refutou categoricamente alegações repetidas pela liderança política. Entre os exemplos registados, a plataforma sustentou a vitória eleitoral legítima de Joe Biden nas presidenciais de 2020, rejeitando a teoria de fraude eleitoral frequentemente promovida pelo governante.

As discrepâncias factuais continuaram a surgir noutros tópicos de elevada sensibilidade pública e institucional. O assistente confirmou a presença do nome do chefe de Estado em processos judiciais de repercussão global e desmentiu dados estatísticos recentes que apontavam para uma duplicação súbita do património das famílias norte-americanas. Em vez de alinhar o discurso com as declarações oficiais da Casa Branca, o motor baseou as suas respostas em registos públicos.

Silêncio forçado e tecnologia dos bastidores

A reação das equipas técnicas não tardou a surgir para travar a multiplicação de episódios embaraçosos no portal público. O sistema foi rapidamente reconfigurado e recebeu restrições severas nos seus parâmetros. A partir dessa intervenção corretiva, o chatbot passou a rejeitar qualquer pergunta de teor político, social ou ideológico, limitando o seu raio de ação exclusivo a orientações práticas sobre formulários e serviços públicos.

Nos bastidores do projeto encontram-se arquiteturas de peso do mercado da tecnologia, sustentadas pelos modelos Gemini da Google e Grok da xAI de Elon Musk. A Google confirmou publicamente a sua parceria estratégica na iniciativa, reforçando o compromisso com a modernização das infraestruturas estatais norte-americanas. Por seu turno, a inclusão do ecossistema de Elon Musk não impediu que o sistema inicial operasse com independência factual face à narrativa política dominante.

O episódio ilustra os desafios complexos de implementar modelos generativos avançados na comunicação governamental e institucional. Quando confrontados com dados históricos e documentação verificável, os algoritmos tendem a priorizar os factos apurados em detrimento de discursos políticos circunstanciais. A solução encontrada pelo governo passou pelo bloqueio preventivo das conversações sensíveis, garantindo que o assistente virtual se foque estritamente na burocracia do dia a dia.

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Autor: Pedro Simões
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Tags:
chatbot Donald Trump

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