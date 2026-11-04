A IA precisa de tanta energia que já recorre a motores de aviões usados

O crescimento da inteligência artificial está a criar um problema difícil de resolver: conseguir eletricidade suficiente para alimentar os centros de dados. A procura está a abrir caminho a uma solução invulgar, com motores de aviões a ganharem uma segunda vida na produção de energia.

Dos Boeing 747 para os centros de dados

A ligação entre aviação e produção de eletricidade pode parecer improvável, mas tem uma explicação técnica. As chamadas turbinas aeroderivadas aproveitam tecnologia desenvolvida para motores aeronáuticos e adaptam-na a aplicações em terra.

A ProEnergy é uma das empresas que explora este conceito. A sua turbina PE6000 foi desenvolvida a partir do núcleo recondicionado de um motor General Electric CF6-80C2, utilizado em aviões como o Boeing 747. A este componente juntam-se peças e sistemas destinados à produção de eletricidade.

O princípio passa por comprimir ar, misturá-lo com combustível e utilizar os gases da combustão para fazer rodar uma turbina ligada a um gerador. Assim, a energia mecânica é convertida em eletricidade para alimentar equipamentos em terra.

Esperar pela rede pode atrasar os projetos durante anos

A urgência ajuda a explicar o interesse por estas soluções. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), as filas para ligação à rede e a falta de equipamentos poderão colocar cerca de 20% dos projetos de centros de dados planeados em risco de atraso.

Nas economias avançadas, construir novas linhas de transporte de eletricidade pode demorar entre quatro e oito anos. Ao mesmo tempo, as novas turbinas destinadas a centrais a gás também enfrentam prazos de entrega de vários anos.

Para uma empresa que está a investir em servidores e infraestruturas de IA, ter o edifício pronto sem potência elétrica disponível representa um obstáculo decisivo. Produzir energia no próprio local surge, por isso, como uma forma de reduzir a dependência desses calendários.

Crusoe encomendou 650 MW em turbinas

Esta aposta já se traduz em contratos de dimensão considerável. Em abril de 2026, a ProEnergy anunciou um acordo para fornecer à Crusoe 13 grupos geradores PE6000, com 50 MW de potência cada, destinados a futuros projetos de centros de dados de grande escala.

No total, o equipamento representa 650 MW de capacidade de produção, com entregas previstas até ao verão de 2027. O comunicado identifica vários projetos como destino, sem atribuir todas as unidades a uma única instalação.

Na ficha atual do PE6000, o fabricante anuncia uma potência bruta de 50,2 MW e um arranque em cinco minutos. Este último valor corresponde à entrada em funcionamento da máquina, sendo distinto do tempo necessário para licenciar, construir e instalar uma central.

Reutilizar motores não elimina as emissões

Dar uma nova utilização a componentes aeronáuticos permite aproveitar materiais e equipamentos existentes. Contudo, a produção de eletricidade com gás natural continua a depender de um combustível fóssil.

A AIE prevê que as renováveis assegurem perto de metade do crescimento do fornecimento de eletricidade aos centros de dados até 2030. Ainda assim, o gás natural e o carvão deverão responder, em conjunto, por mais de 40% da procura adicional nesse período.

A dimensão do desafio é expressiva: no cenário central publicado pela agência em 2025, o consumo mundial dos centros de dados passa de 415 TWh em 2024 para cerca de 945 TWh em 2030, tendo a IA como principal motor desse crescimento.

Os motores de aviões recuperados mostram até onde a indústria está disposta a ir para conseguir eletricidade. A corrida à inteligência artificial depende cada vez mais da capacidade de colocar novas fontes de energia a funcionar.