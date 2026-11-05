A IA está a recriar videojogos clássicos para novas plataformas

Os videojogos clássicos estão a chegar a dispositivos para os quais nunca foram concebidos. Com a ajuda da Inteligência Artificial (IA), programadores e entusiastas estão a acelerar a adaptação de títulos antigos para computadores, telemóveis e navegadores. Mas como funciona este processo e será que a IA consegue dar uma nova vida a estes jogos?

Como é que a IA ajuda a recriar videojogos?

Adaptar um videojogo antigo a uma plataforma moderna pode ser um processo trabalhoso, uma vez que o código original pode depender de hardware específico, ferramentas antigas ou sistemas que já não são utilizados. Para facilitar esta tarefa, os programadores podem recorrer à IA, nomeadamente a modelos especializados em programação, capazes de analisar o código, compreender melhor o seu funcionamento e identificar as partes que precisam de ser alteradas.

O papel da engenharia inversa e dos agentes autónomos

Mas nem sempre o código original está disponível. Nesses casos, pode ser necessário recorrer à engenharia inversa, que inclui técnicas como a descompilação, permitindo analisar o funcionamento do programa a partir do seu código de máquina.

A IA consegue ajudar a interpretar esse código e reconstruir as suas estruturas. Com agentes autónomos, é ainda possível dividir o trabalho por várias tarefas, como analisar funções, reconstruir partes do programa e verificar os resultados.

Um exemplo é o projeto de reconstrução de Call of Duty: Modern Warfare 2, de 2009, no qual um programador recorreu a 17 agentes de IA para ajudar a recuperar o código-fonte do jogo.

Jogos clássicos diretamente no navegador

Uma das possibilidades mais interessantes é conseguir executar videojogos antigos diretamente num navegador, sem precisar de instalar um emulador ou configurar uma consola virtual.

Isto é possível através de tecnologias como o WebAssembly, que permite executar programas dentro do navegador. Um exemplo é The Legend of Zelda: Ocarina of Time, lançado em 1998 para a Nintendo 64 que através do projeto OOT Clean Room, desenvolvido com a ajuda de agentes de IA, foi possível reconstruir o jogo e adaptá-lo para funcionar diretamente no navegador, sem necessidade de instalar programas ou utilizar a ROM original.

O projeto demonstra como a combinação entre IA e tecnologias Web pode ajudar a recuperar videojogos clássicos e torná-los acessíveis em plataformas modernas.

Recriar não é o mesmo que remasterizar

Apesar de os resultados poderem parecer semelhantes, existem diferenças importantes entre estas abordagens.

Uma remasterização procura melhorar um jogo existente, normalmente através do aumento da resolução, melhoria das texturas e adaptação dos controlos. Já a reconstrução procura recuperar o funcionamento do jogo e permitir que este seja executado numa plataforma diferente, sem alterar necessariamente os seus gráficos ou mecânicas.

A IA pode ajudar nos dois processos, mas, neste contexto, o seu papel mais interessante está na análise e reconstrução do código, permitindo recuperar jogos que dependiam de sistemas antigos.

Quais são as limitações?

Apesar das possibilidades, a utilização da IA na reconstrução de videojogos ainda apresenta alguns desafios. Um dos principais é a possibilidade de gerar código que parece correto, mas que não reproduz exatamente o funcionamento original.

Existem também questões relacionadas com os direitos de autor, o facto de um projeto disponibilizar o código de uma adaptação não significa que tenha autorização para distribuir os gráficos, a música ou os restantes conteúdos do jogo. Em muitos casos, o utilizador tem de obter legalmente os dados da versão original.

O futuro dos videojogos clássicos

A IA está a tornar mais acessível a recuperação de videojogos antigos, permitindo adaptar títulos que estavam limitados às consolas e computadores originais. Desta forma, jogos que marcaram várias gerações podem continuar disponíveis e chegar a novos públicos.

Ainda assim, a tecnologia não substitui a necessidade de compreender o código, testar as adaptações e respeitar o trabalho dos criadores originais. A IA pode acelerar o processo, mas transformar um clássico numa experiência funcional e fiel continua a ser um desafio.

✍️ Este artigo foi escrito por João Rebolho para o Pplware.

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