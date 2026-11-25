Quando a tecnologia parece não conseguir surpreender mais, eis que entra a criatividade humana para nos provar o contrário. Um pedido de patente publicado recentemente descreve um canal de televisão totalmente gerado por Inteligência Artificial (IA), com conteúdos personalizados protagonizados pela imagem e pela voz do próprio utilizador.

A Google parece estar a planear a criação de um canal de TV inteiramente gerado por IA, no qual o utilizador surge como personagem principal, de acordo com um pedido de patente submetido em maio de 2025 e publicado recentemente. O documento foi noticiado pelo Patentlyze e, posteriormente, pelo 404Media.

Apesar de a submissão de um pedido de patente não significar necessariamente que a empresa venha a desenvolver o produto, a proposta insere-se numa tendência crescente entre as grandes tecnológicas, que apostam na IA para hiperpersonalizar os conteúdos online.

Qual é a ideia?

Pelo que o pedido sugere, a funcionalidade surgiria como um canal no ecrã inicial da televisão. Ao selecioná-lo, o utilizador teria acesso a várias opções de conteúdo personalizadas com base no seu perfil e no que o algoritmo sabe sobre si, como uma aventura de ficção científica ou uma comédia romântica divertida, em que o protagonista seria o próprio espectador, com recurso à sua imagem e à sua voz. Estes programas poderiam ser gerados a pedido do utilizador ou mesmo sem um pedido específico da sua parte. Lê-se no pedido de patente:

O sistema de recomendação de conteúdos multimédia pode gerar vários conteúdos multimédia personalizados (por exemplo, vídeos, vídeos curtos, filmes, etc.) que apresentem o utilizador como protagonista. Por exemplo, um item de conteúdo multimédia personalizado gerado pode centrar-se em diferentes combinações dos géneros relacionados com conteúdos multimédia anteriormente visualizados pelo utilizador. Além disso, ou em alternativa, o item de conteúdo multimédia personalizado pode incluir um avatar do utilizador e/ou a voz do utilizador, quando este é incluído como protagonista ou personagem principal no item de conteúdo multimédia personalizado.

⬆️ Na imagem da patente, vê-se o utilizador a selecionar uma opção de canal personalizada no ecrã da televisão.

Para consegui-lo, a Google teria de obter dados sobre as preferências do utilizador, informação demográfica e informação contextual. Um modelo de linguagem analisaria os vídeos e as séries mais vistos para adaptar o resultado final.

Quem vê filmes de ação, por exemplo, receberia uma produção de ação protagonizada por si, e quem vê vídeos sobre o Mundial receberia um vídeo ficcionado sobre o tema, centrado na sua pessoa. Além do género e dos temas, o vídeo gerado seguiria também o estilo e o formato dos conteúdos mais vistos, incluindo o ritmo, a estrutura narrativa e até a proporção do ecrã.

⬆️ Na imagem da patente, vê-se como a Google pretende recolher o histórico de visualização quando um espectador escolhe um programa.

Falta a publicidade…

O pedido da patente da Google admite a inclusão de publicidade. A gigante da tecnologia refere que o conteúdo personalizado poderia ser enviado para um advertising stitcher, um sistema que insere pelo menos um anúncio no programa gerado.

Quanto ao estado do processo, o Patentlyze refere que o examinador rejeitou o pedido, embora a Google ainda possa alterá-lo ou recorrer da decisão.

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