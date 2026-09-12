25 dos maiores matemáticos do mundo alertam para a IA

A inteligência artificial está a começar a entrar numa nova fase: já não serve apenas para responder a perguntas ou gerar código. Os modelos mais avançados estão a ser utilizados para resolver problemas matemáticos extremamente complexos.

Um grupo de cerca de 25 vencedores da Medalha Fields, uma das mais prestigiadas distinções da matemática, decidiu agora alertar para os riscos associados a esta evolução.

Numa carta aberta, os investigadores reconhecem que a IA pode acelerar significativamente a investigação matemática e ajudar os cientistas a explorar problemas que, até agora, exigiam anos de trabalho. No entanto, defendem que é necessário discutir desde já a forma como estas ferramentas estão a ser desenvolvidas e utilizadas.

IA pode acelerar a descoberta de novas soluções

O alerta surge poucos dias depois de a OpenAI anunciar um resultado particularmente relevante no campo da matemática.

Segundo a empresa, um dos seus modelos de inteligência artificial conseguiu resolver, em menos de quatro dias, uma equação matemática com mais de um século de existência.

O problema está relacionado com as equações de Navier-Stokes, consideradas um dos sete Problemas do Milénio definidos pelo Clay Mathematics Institute. Cada um destes problemas tem associado um prémio de um milhão de dólares para uma solução válida.

Para os matemáticos, a questão já não é saber se a inteligência artificial vai ter impacto na profissão, mas como essa transformação será gerida.

Os investigadores defendem que a profissão terá de se adaptar e pedem às principais empresas de IA que respondam rapidamente às questões levantadas.