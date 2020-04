Zoom: Milhares de gravações “privadas” apareceram na Internet

Por esta altura já todos conhecem a plataforma Zoom… mas os motivos não são os melhores! O novo coronavírus isolou, em casa, as pessoas, e a plataforma Zoom tem sido uma das mais usadas para reuniões e aulas online. No entanto, diariamente são revelados problemas graves de segurança da plataforma. Desta vez não é propriamente um problema da plataforma Zoom.

Recentemente foram parar à Internet milhares de gravações privadas do Zoom! É melhor ter cuidado.

O Zoom é uma das plataformas mais populares para videoconferências. Os cuidados a ter com esta plataforma são muitos e nesse sentido deixamos aqui 5 dicas a ter na utilização da plataforma em teletrabalho.

Depois de informarmos que a app para iOS enviava dados para o Facebook. da existência de um bug para Windows que permite roubar o utilizador e password do sistema, foi recentemente revelado que circulam na internet milhares de gravações “privadas”.

De acordo com o The Washington Post, as sessões privadas estão disponíveis na internet para quem quiser ver. A agência de notícias revela que o investigador na área da segurança Patrick Jackson, encontrou 15.000 sessões quando executou um scanning ao nível do serviço da cloud. O Mashable analisou no YouTube, Google e Vimeo e também descobriu várias gravações privadas que estão agora disponíveis ao público. De referir que as gravações têm nomes idênticos e daí ser muito fácil descobri-las na internet.

Patrick Jackson disse ao Washington Post que o Zoom poderia fazer um trabalho bem melhor e alertar/informar os utilizadores sobre as gravações, garantindo a sua confidencialidade. Por engano qualquer utilizador pode fazer upload dos vídeos para os mais diversos serviços.

O porta-voz de Zoom enviou um comunicado para o canal Mashable, deixando claro que os utilizadores devem ser cautelosos ao enviar as gravações para a Internet.